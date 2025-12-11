Donald Trump confond la 6G avec la 8K. Mais cela ne le dérange absolument pas.

Lors d'une apparition publique, Donald Trump a semé la consternation en démontrant une incompréhension fondamentale des technologies mobiles. S'exprimant sur les réseaux 6G en présence de Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, le président américain a confondu technologie de réseau cellulaire et résolution d'image. « Alors, on passe à la 6G ? Ça sert à quoi, à voir plus clair dans la peau des gens ? » a demandé Trump en direct. Cette déclaration témoigne d'une méconnaissance des concepts technologiques de base. La 6G est la nouvelle génération de réseaux cellulaires conçue pour offrir un accès internet sans fil plus rapide et plus fiable à un plus grand nombre d'utilisateurs ; elle n'a rien à voir avec la résolution des appareils photo ou des écrans, qui correspond à la 8K. Étonnamment, Cristiano Amon n'a pas jugé bon de corriger le raisonnement erroné du président. Trump a poursuivi ses réflexions, évoquant « le bon vieux temps des appareils photo » et se demandant si la 6G serait remplacée par la 7G avant même que la 6G ne devienne obsolète.
Ce n'est pas la première gaffe technologique de Trump. En 2019, le président avait tweeté sur la nécessité de déployer rapidement la 6G aux États-Unis, sans qu'on sache vraiment de quoi il parlait à l'époque. Trump a également tenu d'autres propos étranges, comme affirmer que la Lune fait partie de Mars , suggérer qu'Apple contribuerait à la construction d'un réseau 5G aux États-Unis, et plus récemment promouvoir un téléphone soi-disant « fabriqué aux États-Unis » qui ne sera en réalité pas produit sur le territoire américain. En ce qui concerne le « leadership » de Trump sur la 5G, ses réalisations se résument principalement à approuver la fusion T-Mobile-Sprint (qui n'a pas tenu ses promesses), à nommer des commissaires de la FCC qui ont aboli la neutralité du Net et à bloquer l'utilisation d'équipements de télécommunications chinois sur les réseaux 5G américains. L’administration Trump, par le biais de la FCC, est en train de supprimer les réglementations qui obligent les opérateurs à faire preuve de transparence concernant les frais et les services à large bande – des réglementations conçues précisément pour protéger les consommateurs contre les coûts cachés et les pratiques marketing trompeuses.
Ce n'est pas la première gaffe technologique de Trump. En 2019, le président avait tweeté sur la nécessité de déployer rapidement la 6G aux États-Unis, sans qu'on sache vraiment de quoi il parlait à l'époque. Trump a également tenu d'autres propos étranges, comme affirmer que la Lune fait partie de Mars , suggérer qu'Apple contribuerait à la construction d'un réseau 5G aux États-Unis, et plus récemment promouvoir un téléphone soi-disant « fabriqué aux États-Unis » qui ne sera en réalité pas produit sur le territoire américain. En ce qui concerne le « leadership » de Trump sur la 5G, ses réalisations se résument principalement à approuver la fusion T-Mobile-Sprint (qui n'a pas tenu ses promesses), à nommer des commissaires de la FCC qui ont aboli la neutralité du Net et à bloquer l'utilisation d'équipements de télécommunications chinois sur les réseaux 5G américains. L’administration Trump, par le biais de la FCC, est en train de supprimer les réglementations qui obligent les opérateurs à faire preuve de transparence concernant les frais et les services à large bande – des réglementations conçues précisément pour protéger les consommateurs contre les coûts cachés et les pratiques marketing trompeuses.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-12L'Allemagne vient de légaliser un cheval de Troie d'État. La vie privée est terminée, selon les experts.
09-12Scandale au sein de la police britannique : le ministère dissimule les failles de la reconnaissance faciale par IA
01-12L'essor des VPN au Royaume-Uni est la réponse (injuste) à une loi juste. En sera-t-il de même ici prochainement ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité