Huawei conçoit ses propres accélérateurs d'IA ; les États-Unis réagissent en limitant leurs exportations.

Publié le: 11/12/2025 @ 15:04:52: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les États-Unis ont récemment autorisé l'exportation des accélérateurs d'intelligence artificielle Nvidia H200 vers la Chine , moyennant une taxe de 25 % sur ces échanges. Les analystes considèrent cette décision comme une mesure stratégique dans la course technologique mondiale, et non comme un simple accord commercial. Selon un article de Bloomberg, la principale motivation de cette décision réside dans l'inquiétude suscitée par le développement rapide des systèmes informatiques chinois, dont les performances se rapprochent désormais de celles des systèmes américains. Les autorités de Washington estimaient qu'autoriser les exportations de H200, tout en maintenant l'interdiction des architectures plus récentes comme la série Blackwell, permettrait de préserver un avantage architectural dans des segments clés du marché de l'intelligence artificielle. Dans une déclaration officielle, Kush Desai, porte-parole de la Maison-Blanche, a évoqué la détermination de l'administration Trump à maintenir la domination de l'écosystème technologique américain sans compromettre la sécurité nationale.
La décision d'autoriser les exportations du H200 a coïncidé avec des inquiétudes croissantes concernant les progrès de Huawei. Le fabricant chinois développe ses propres systèmes d'accélération d'IA, tels que les processeurs CloudMatrix 384 et Ascend 910C. Ces deux solutions ont été reconnues par l'industrie pour leurs performances comparables à celles des plateformes basées sur le H200 ou sur le Nvidia GB200 NVL72, son concurrent. Huawei met en avant les performances de ces solutions et, selon des sources de Bloomberg, les prévisions tablent sur une production à grande échelle des puces Ascend 910C dès 2026. Des analystes américains ont comparé les capacités du CloudMatrix 384 à celles de la plateforme GB200, reconnaissant son potentiel mais soulignant des compromis en matière d'efficacité énergétique et de performances globales. Selon certaines sources, Huawei prévoit de produire jusqu'à 600 000 processeurs 910C l'année prochaine. Ce scénario a suscité une vive réaction des autorités à Washington, qui estiment que l'introduction du H200 en Chine, sous contrôle des exportations, pourrait freiner la concurrence croissante.
Bien que les exportations du H200 soient autorisées, les États-Unis maintiennent l'interdiction de vente des architectures Blackwell plus récentes. Cette composante de l'offre de Nvidia est à la pointe de la technologie et constitue le fondement de nombreux modèles d'IA avancés et de systèmes de calcul haute performance. Selon les stratèges de Washington, limiter l'accès de la Chine à Blackwell vise à empêcher la fuite de technologies informatiques critiques hors du contrôle occidental. Cette décision s'inscrit dans une démarche visant à limiter l'accès aux technologies de pointe aux pays considérés comme concurrents dans la course technologique mondiale. Le maintien du H200 dans le marché, sous contrôle des exportations, permet de satisfaire partiellement les besoins des entreprises chinoises qui dépendent encore largement du logiciel et de l'écosystème CUDA. De nombreux outils et bibliothèques de l'écosystème d'IA sont optimisés pour les architectures Nvidia, ce qui facilite l'intégration et l'entraînement de modèles complexes.
Malgré les ambitions de la Chine concernant son propre jeu d'instructions CANN open source, de nombreuses entreprises privilégient encore les accélérateurs Nvidia. Par exemple, des plateformes comme Deepseek utilisent du matériel basé sur CUDA pour entraîner des modèles avancés, en tirant parti de la vaste suite d'outils de développement existante. La communauté des développeurs d'IA et des centres de données s'est habituée aux outils et bibliothèques compatibles avec l'écosystème Nvidia, et la migration vers les nouvelles normes progresse lentement. De ce fait, les accélérateurs de l'entreprise revêtent une valeur exceptionnelle, malgré l'augmentation des investissements dans les solutions locales en Chine et les efforts déployés pour créer un environnement compétitif basé sur les réseaux de neurones artificiels convolutifs (CANN).
Selon des sources de Bloomberg, l'administration américaine analysait différentes options en matière de politique d'exportation. Parmi celles-ci figurait une interdiction totale de la vente des puces H200, ce qui aurait constitué un durcissement drastique de la politique d'exportation après les restrictions précédemment imposées aux puces Nvidia H20. Une autre possibilité consistait même à inonder délibérément le marché des exportations afin de submerger les technologies concurrentes de Huawei. Finalement, une stratégie de compromis a été retenue, autorisant les exportations sous réserve du paiement de droits de douane et de contrôles conformes à la réglementation en vigueur. La décision américaine a des répercussions importantes sur le paysage technologique mondial. Le maintien de l'accès de la Chine à l'architecture H200 signifie que les entreprises chinoises pourront continuer à utiliser des architectures d'accélération basées sur CUDA, essentielles au développement de leurs projets et recherches en intelligence artificielle. Parallèlement, la limitation de l'accès aux architectures Blackwell plus récentes devrait ralentir les progrès technologiques dans les domaines exigeant une puissance de calcul élevée.
