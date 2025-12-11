Une start-up basée en Virginie, Operation Bluebird, a déposé une requête officielle auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) afin d'obtenir l'annulation des droits de la société X Corporation sur les marques « Twitter » et « tweet ». Leur argument ? Elon Musk a abandonné ces noms et n'a aucune intention de les remettre au goût du jour. « Les marques Twitter et Tweet ont été complètement effacées des produits, services et supports marketing de X Corp., abandonnant de fait une marque légendaire », affirment-ils. Si la pétition aboutit, les responsables d'Operation Bluebird prévoient de lancer un nouveau réseau social appelé Twitter.new, peut-être dès la fin de l'année prochaine. Le site dispose d'un prototype fonctionnel et permet de réserver des noms d'utilisateur. Ce projet est développé par Michael Peroff, avocat spécialisé en marques déposées basé dans l'Illinois, et Stephen Coates, ancien directeur juridique de Twitter. Tous deux y voient l'occasion de reconquérir l'une des marques les plus emblématiques de l'histoire de la tech. « Il existe bien sûr des alternatives comme Threads, Mastodon et Bluesky », explique Peroff. « Mais aucune n'a atteint l'envergure nécessaire pour véritablement influencer le débat national. Le nouveau Twitter pourrait changer la donne. »
Elon Musk a racheté Twitter en 2022. En juillet 2023, il a annoncé un changement de nom pour devenir X, en tweetant : « Nous allons dire adieu à la marque Twitter et progressivement adieu à tous les oiseaux. » C’est alors que Peroff a vu l’opportunité d’acquérir non seulement le nom, mais aussi le logo emblématique : un oiseau bleu, surnommé en interne « Larry Bird ». L’opération Bluebird vise à créer une plateforme particulièrement favorable aux marques. De nombreuses entreprises ont renoncé à faire de la publicité sur X par crainte d’être associées à des contenus extrémistes, des bots ou des arnaques. Les experts juridiques sont partagés. Mark Lemley, de la faculté de droit de Stanford, estime que X peut défendre sa marque si elle prouve qu'elle l'utilise toujours ou qu'elle prévoit de la réutiliser. Mark Jaffe, avocat californien, est moins optimiste : « Lorsqu'une marque disparaît d'un site web et que son propriétaire affirme qu'elle porte désormais un autre nom, il est difficile de contester l'abandon de marque. » X Corporation et Elon Musk n'ont pas commenté la question.
