Microsoft a promis d'optimiser Windows 11 pour les PC consoles portables

Microsoft a dévoilé sa vision de Windows 11 pour 2026, détaillant les changements à venir pour le système d'exploitation. L'entreprise affirme que 2026 sera une année d'optimisation, axée sur l'amélioration des performances tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Sur son blog officiel, Microsoft a souligné son engagement à faire de Windows la meilleure plateforme de jeu et continuera d'améliorer des aspects clés pour les joueurs, notamment la gestion des tâches en arrière-plan, la consommation et la planification de l'énergie, l'optimisation de la pile graphique et les mises à jour des pilotes. La gestion des processus en arrière-plan devient cruciale, car ils génèrent une charge excessive. Des données récentes ont montré que l'expérience plein écran Xbox sur une version standard de Windows 11 réduit cette charge, diminuant la consommation de RAM d'environ 9,3 %. Grâce à une répartition plus intelligente des tâches en arrière-plan, le gain de fréquence d'images peut atteindre 8,6 %. L'optimisation de la consommation d'énergie et du planificateur contribuera également à ce gain, rendant progressivement la consommation de ressources du système d'exploitation quasi imperceptible. Cependant, on ignore pour l'instant quand Microsoft implémentera ces améliorations. Il est également important de rappeler que Windows 11 est déjà ancien et ne commence que maintenant à recevoir des correctifs améliorant les performances du système et optimisant ses composants essentiels. Cela paraît assez surprenant, surtout pour une entreprise de la taille de Microsoft.
