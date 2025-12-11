MediaTek prévoit de lancer simultanément deux puces phares.

Selon les fuites, le Dimensity 9600 demeure le seul processeur haut de gamme de MediaTek, prévu pour 2026. L'entreprise taïwanaise a déjà annoncé avoir mené à bien les tests de sa première puce gravée en 2 nanomètres. Cependant, des sources internes affirment que MediaTek hésite encore à adopter la stratégie de double lancement que Qualcomm envisagerait avec ses Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Il est à noter que Qualcomm a déjà dévoilé le Snapdragon 8 Gen 5, une version simplifiée du Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui signifie que l'entreprise a déjà opté pour une approche de deux processeurs haut de gamme par an.
De plus, en 2026, les processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro seront sensiblement différents, élargissant ainsi la gamme de produits du fabricant et augmentant les coûts de production. MediaTek souhaite clairement suivre cette voie, mais s'interroge actuellement sur les conséquences financières, car le coût des plaquettes de silicium augmente et la production de deux puces ne garantit pas une hausse des profits ; en réalité, ces derniers pourraient même diminuer. Néanmoins, l'un des principaux atouts de MediaTek demeure le prix : les grandes marques choisissent ses processeurs pour la possibilité de maintenir des prix bas tout en préservant leurs marges. Par exemple, le Dimensity 9500 est près de 50 % moins cher que le Snapdragon 8 Elite Gen 5, bien qu'il utilise la même technologie de gravure N3P en 3 nm.
