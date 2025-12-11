Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
MediaTek prévoit de lancer simultanément deux puces phares.
Publié le: 11/12/2025 @ 15:00:05: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSelon les fuites, le Dimensity 9600 demeure le seul processeur haut de gamme de MediaTek, prévu pour 2026. L'entreprise taïwanaise a déjà annoncé avoir mené à bien les tests de sa première puce gravée en 2 nanomètres. Cependant, des sources internes affirment que MediaTek hésite encore à adopter la stratégie de double lancement que Qualcomm envisagerait avec ses Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Il est à noter que Qualcomm a déjà dévoilé le Snapdragon 8 Gen 5, une version simplifiée du Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui signifie que l'entreprise a déjà opté pour une approche de deux processeurs haut de gamme par an.

De plus, en 2026, les processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro seront sensiblement différents, élargissant ainsi la gamme de produits du fabricant et augmentant les coûts de production. MediaTek souhaite clairement suivre cette voie, mais s'interroge actuellement sur les conséquences financières, car le coût des plaquettes de silicium augmente et la production de deux puces ne garantit pas une hausse des profits ; en réalité, ces derniers pourraient même diminuer. Néanmoins, l'un des principaux atouts de MediaTek demeure le prix : les grandes marques choisissent ses processeurs pour la possibilité de maintenir des prix bas tout en préservant leurs marges. Par exemple, le Dimensity 9500 est près de 50 % moins cher que le Snapdragon 8 Elite Gen 5, bien qu'il utilise la même technologie de gravure N3P en 3 nm.
Microsoft a promis d'optimiser Windows 1... »« Le prix de la Nintendo Switch 2 va bient...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-12Samsung cesserait la commercialisation mondiale des processeurs Exynos, ne laissant que les processeurs Snapdragon.
09-12Google et Apple unissent leurs forces pour le transfert d'Android vers iPhone que nous attendions depuis des années.
08-12Les cartes microSD feront leur retour sur les smartphones haut de gamme.
03-12Les Européens recevront un Galaxy S26 moins performant. Samsung réitère sa stratégie controversée.
02-12Samsung développe un concurrent à l'iPhone pliable.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google Photos révolutionne l'éditeur vidéo : voici tout ce que vous devez savoir
Navigateurs Navigateurs
Chrome facilite désormais le remplissage des formulaires : portefeuille, documents et adresses, tout au même endroit
Adobe Adobe
Adobe intègre Photoshop, Acrobat et Express à ChatGPT : une simplicité maximale pour les fonctions les plus courantes
Droit Droit
Donald Trump confond la 6G avec la 8K. Mais cela ne le dérange absolument pas.
Programmation Programmation
Huawei conçoit ses propres accélérateurs d'IA ; les États-Unis réagissent en limitant leurs exportations.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?