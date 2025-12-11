Le prix de la Nintendo Switch 2 va bientôt augmenter.

L'industrie continue d'être fortement perturbée par la pénurie de puces mémoire. Des fabricants comme Samsung sont contraints de modifier leurs processus de production, et des entreprises comme Framework informent ouvertement leurs clients de la hausse du coût des composants. Un récent rapport de Bloomberg ne fait qu'aggraver la situation : selon la publication, la capitalisation boursière de Nintendo a chuté de 14 milliards de dollars face aux inquiétudes croissantes concernant la pénurie de mémoire. L'action Nintendo a baissé quasiment chaque jour de bourse en décembre et a atteint son plus bas niveau depuis mai 2025. D'après TrendForce, les coûts d'achat de 128 Go de RAM pour la Switch 2 ont augmenté de 41 %, tandis que le prix de la mémoire flash NAND a encore progressé de 8 %.
Avec la chute du cours de son action, la question n'est plus de savoir « si », mais « quand » Nintendo augmentera le prix de la Switch 2. Et il ne s'agit pas seulement d'une éventuelle hausse du prix de la console elle-même. Des sources internes indiquent également que Nintendo a déjà répercuté une partie de ces augmentations sur les clients via le prix des cartes mémoire microSD Express. Bien sûr, l'achat d'une carte microSD Express pour la Switch 2 n'est pas indispensable : la mémoire interne suffit. Mais avec le nombre croissant de jeux disponibles au format Game Key Card et la tendance générale aux titres numériques plus volumineux, même la capacité de stockage accrue de la Switch 2 devient rapidement un frein pour la plupart des joueurs. Il semblerait qu'être un joueur devienne bientôt très coûteux.
