Nintendo Switch Online : Deux classiques de la N64 arrivent - Rayman 2 et Toni...
Publié le: 11/12/2025 @ 14:52:05: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNintendo a dévoilé la mise à jour de décembre pour Nintendo Switch Online. Cette fois-ci, les abonnés pourront profiter de deux jeux classiques pour la Nintendo 64. La mise à jour de décembre pour Nintendo Switch Online ajoutera « Rayman 2 : La Grande Évasion » et « Tonic Trouble ». Ils seront disponibles le 17 décembre. « Rayman 2 : La Grande Évasion » est sorti initialement sur la console à cartouches le 29 octobre 1999. « Tonic Trouble » est sorti plus tôt, le 31 août 1999. Parallèlement, une autre bande-annonce de « Rayman 2 : La Grande Évasion » et « Tonic Trouble » nous est présentée. Celle-ci nous offre un nouvel aperçu du gameplay des deux titres.

