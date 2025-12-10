Samsung cesserait la commercialisation mondiale des processeurs Exynos, ne laissant que les processeurs Snapdragon.

Selon un récent rapport de DigiTimes, Samsung s'apprête à un changement majeur dans sa stratégie concernant les processeurs mobiles. L'Exynos 2600, initialement présenté comme la base de ses futurs fleurons, sera finalement disponible exclusivement en Corée du Sud. Les modèles destinés au marché international utiliseront des solutions fournies par Qualcomm. Cette information survient peu après la confirmation officielle de l'Exynos 2600 comme l'un des processeurs clés de la gamme Galaxy S26. Pendant des années, les smartphones Galaxy S ont été commercialisés selon les régions : l'Exynos dominait de nombreux pays tandis que des marchés comme les États-Unis et le Japon bénéficiaient de modèles équipés de Snapdragon. Les dernières fuites indiquent un renversement de situation significatif. D'après Digitimes, cette décision est liée aux faibles rendements et à la rentabilité d'Exynos, ainsi qu'aux contrats existants avec Qualcomm pour la fourniture de puces Snapdragon. Des documents préparés par le fabricant coréen confirment que le Galaxy S26 Ultra sera lancé mondialement avec le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cela limite la possibilité d'intégrer Exynos dans des versions plus haut de gamme et concentre l'attention sur les modèles d'entrée de gamme de la série. L'efficacité demeure un autre point à considérer. Des analyses indépendantes indiquent que le procédé SF2 utilisé pour fabriquer l'Exynos 2600 atteint un rendement de production d'environ 60 %. Ce niveau permet une production en série, mais comporte également un risque de gaspillage de matériaux coûteux.
Les premiers résultats des tests Geekbench indiquent que l'Exynos 2600 surpasse le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans les tests multicœurs, mais reste en retrait dans les tâches monocœur. Ce dernier point est particulièrement important pour une utilisation quotidienne d'un smartphone, où la réactivité monocœur est cruciale. Si l'information de Digitimes est confirmée, les modèles mondiaux Galaxy S26 et Galaxy S26 Plus seront équipés du processeur Snapdragon, tandis que l'Exynos 2600 restera une exclusivité pour les clients sud-coréens. La série Galaxy S26 devrait être lancée début 2026. Si le processeur Exynos 2600 reste exclusif à un seul pays, cela pourrait représenter la distribution la plus restreinte du processeur propriétaire de Samsung depuis plus de dix ans (hors S25 qui, à l'exception de la version FE , n'utilise pas d'Exynos). Les décisions dictées par le marché pourraient impacter l'avenir de toute la gamme Exynos, qui a connu des problèmes de performances et d'efficacité énergétique ces dernières années.
