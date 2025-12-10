Australie : Des millions d'enfants et d'adolescents perdent l'accès à leurs comptes suite à l'entrée en vigueur d'une interdiction des réseaux sociaux inédite au monde

Se connecter  
Australie : Des millions d'enfants et d'adolescents perdent l'accès à leurs co...
Publié le: 10/12/2025 @ 16:38:20: Par Nic007 Dans "Social"
SocialFacebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch et TikTok devraient avoir pris des mesures à partir de mercredi pour supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans en Australie et empêcher ces adolescents de créer de nouveaux comptes. Les plateformes qui ne se conforment pas à ces mesures s'exposent à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars. Les parents d'enfants concernés par l'interdiction ont exprimé des avis très partagés sur cette mesure. L'un d'eux a confié au Guardian que sa fille de 15 ans était « très perturbée » car « tous ses amis de 14 à 15 ans ont été identifiés comme ayant 18 ans par Snapchat ». Étant donné qu'elle a été identifiée comme ayant moins de 16 ans, ils craignent que « ses amis continuent d'utiliser Snapchat pour discuter et organiser des sorties, et qu'elle soit mise à l'écart ». D'autres ont déclaré que l'interdiction « ne saurait tarder ». Un parent a confié que sa fille était « complètement accro » aux réseaux sociaux et que l'interdiction « nous offre un cadre de soutien pour l'éloigner de ces plateformes ». Les sondages ont constamment montré que les deux tiers des électeurs sont favorables à un relèvement de l'âge minimum d'utilisation des réseaux sociaux à 16 ans.
