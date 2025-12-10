L'ESTA exigera un historique des médias sociaux de 5 ans avant l'entrée aux États-Unis.

Se connecter  
L'ESTA exigera un historique des médias sociaux de 5 ans avant l'entrée aux É...
Publié le: 10/12/2025 @ 15:11:55: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitSelon une nouvelle proposition des autorités américaines, les touristes de dizaines de pays, dont ceux de l'Union Européenne, pourraient devoir fournir un historique de leurs activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années comme condition d'entrée aux États-Unis. Cette nouvelle condition concernerait les ressortissants de ces pays qui peuvent actuellement séjourner aux États-Unis pendant 90 jours sans visa, à condition d'avoir rempli un formulaire ESTA (Système électronique d'autorisation de voyage). Avant de réserver votre voyage et vos billets pour la Coupe du Monde de football, sachez que la situation reste incertaine, malgré les efforts de la FIFA pour influencer Trump. Si vous comptez toujours partir, il est important de noter que l'assurance voyage standard ne couvre pas le refus de visa ou d'entrée sur le territoire. L'assurance CFAR couvre environ 50 % des frais.
