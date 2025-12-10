Publié le: 10/12/2025 @ 15:00:25: Par Nic007 Dans "Programmation"
La Linux Foundation a annoncé mardi la création de l'Agentic AI Foundation, une organisation visant à établir des normes uniformes et neutres pour superviser le développement des infrastructures d'agents d'IA. Cette initiative fait suite au chaos croissant qui entoure une technologie devenue à la fois source d'admiration et d'échecs retentissants. Les agents d'IA sont des systèmes qui combinent des modèles d'apprentissage automatique à la capacité de manipuler d'autres logiciels. Concrètement, ils peuvent faire fonctionner des navigateurs, exécuter des commandes dans un environnement de développement et même interagir avec les systèmes d'exploitation. Le secteur aborde cette catégorie d'outils avec une prudence croissante. Gartner a avancé que de nombreuses entreprises abandonneraient les projets basés sur des agents en raison d'un manque de valeur commerciale démontrée. Néanmoins, la Fondation Linux a décidé de jouer un rôle d'arbitre neutre au sein de cet écosystème en développement.
La nouvelle organisation est lancée avec un ensemble spécifique de technologies. Anthropic a contribué le protocole MCP (Model Context Protocol), un mécanisme permettant d'intégrer de grands modèles de langage à des outils. Block a contribué le projet Goose, développé comme un framework open source pour les agents. OpenAI a publié AGENTS.md, un document décrivant les principes de définition des agents sous la forme d'un fichier README lisible par machine. « OpenAI a toujours pensé que des protocoles partagés et pilotés par la communauté étaient essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème des agents. C'est pourquoi nous avons publié le code source d'éléments constitutifs clés comme l'interface de ligne de commande Codex, le kit de développement logiciel Agents et maintenant AGENTS.md », a déclaré Nick Cooper, membre de l'équipe technique d'OpenAI. Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation, a souligné que la gouvernance collaborative vise à garantir la transparence et la stabilité qui font défaut aux initiatives dépendant d'entreprises individuelles. Selon lui, seul un modèle de gouvernance ouvert permet un développement durable des infrastructures d'intelligence artificielle. Nick Cooper, membre de l'équipe technique d'OpenAI, a souligné que les agents d'IA nécessitent des protocoles fiables et l'accès à des outils permettant de créer un écosystème cohérent. Il a insisté sur le fait qu'OpenAI publie depuis longtemps des composants essentiels au développement d'agents, notamment l'interface de ligne de commande Codex et le kit de développement logiciel Agents.
Les annonces officielles des entreprises soutenant l'AAIF étaient empreintes d'optimisme. Pourtant, le développement d'agents se heurte à des réalités difficiles. Microsoft aurait revu à la baisse ses prévisions concernant la plateforme Azure Foundry, chargée de la création d'agents, même si l'entreprise a assuré à CNBC que ses objectifs de vente globaux pour ses services d'IA restaient inchangés. Google est critiqué suite à des incidents impliquant son agent logiciel Antigravity, basé sur Gemini. Des failles de sécurité ont été découvertes peu après son lancement, et un bug a entraîné l'effacement du disque dur du développeur. Replit a connu une situation similaire lorsque son agent d'IA a effectué des opérations ayant provoqué une perte de données dans sa base de données de production. L'ampleur de ces erreurs a suscité un avertissement officiel de la part de Gartner. Les analystes ont conseillé aux entreprises d'interdire l'utilisation des navigateurs basés sur des agents. Malgré cela, les entreprises continuent de déployer des systèmes d'automatisation pilotés par des modèles de langage, même face à des erreurs retentissantes comme celle d' Air Canada , dont le chatbot a entraîné des conséquences juridiques coûteuses.
Gartner prévoit que d'ici 2028, le nombre d'agents commerciaux utilisant l'IA sera dix fois supérieur à celui des commerciaux traditionnels. Les analystes estiment également que moins de 40 % des équipes commerciales constateront une amélioration de leur productivité. Le décalage entre enthousiasme et efficacité est devenu un sujet de débat majeur concernant les agents commerciaux. La création de la Fondation Agentic AI marque une nouvelle étape. D'une part, le secteur se dote d'une plateforme centrale pour la standardisation des infrastructures ; d'autre part, les défis opérationnels et d'image se développent plus rapidement que les outils conçus pour les gérer. Reste à savoir si une fondation neutre sera capable de maîtriser un écosystème qui a déjà échappé au contrôle des entreprises individuelles.
