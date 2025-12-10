Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Bomb Kitten (PS5) - Un hommage perfectible à Bomberman
Publié le: 10/12/2025 @ 14:58:27: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par NipoBox, Bomb Kitten est un jeu de puzzle 2D en vue de dessus qui rend hommage à Bomberman, tout en tentant de le réinventer. Reprenant les mêmes mécaniques, il propose une série d'énigmes à résoudre. Tout comme pour Kotenok, la première impression que donne Bomb Kitten, le dernier opus de NipoBox et Eastasiasoft, est amère. La raison ? La jaquette, inexplicablement déconnectée du jeu et manifestement créée par intelligence artificielle, dont certains aspects sont flagrants. De plus, et toujours par rapport à Kotenok, ce choix stylistique est incohérent et inapproprié, produisant une imagerie qui ne correspond pas à l'esprit du jeu. La raison est simple : Bomb Kitten est un jeu en pixel art très rudimentaire , rappelant notamment Bomberman. La jaquette le confirme sans équivoque. De plus, le protagoniste est décrit comme portant une cape rouge, visible dans le jeu et dans sa description, alors que la jaquette présente un chat sans cape, vêtu d'une combinaison rouge façon Super Mario. Mais abstraction faite de la jaquette, même du point de vue narratif, on se retrouve avec une œuvre qui n'a rien à dire, tout simplement parce qu'elle ne veut rien dire. C'est un titre qui se concentre uniquement sur la résolution d'énigmes spécifiques à un seul thème, qui, précisément, reprennent et simplifient la formule éprouvée de Bomberman . On se retrouve donc face à une suite linéaire de 50 niveaux , tous très rapides et sans intérêt, pour une durée totale très courte. Le protagoniste ne prononce pas un mot et son personnage reste assez anonyme. Même les ennemis sont peu nombreux et monotones, changeant au gré des biomes. Chaque biome propose dix défis. On affronte aussi bien des escargots sautillant d'un bout à l'autre que d'étranges petits monstres nous lançant des objets mortels. C'est tout. Hormis un vague clin d'œil à Bomberman , accompagné d'une bonne dose de nostalgie, Bomb Kitten n'offre rien d'autre en termes d'histoire ou de scénario. Autrement dit, nous devrons relever cinquante défis où il nous faudra partir du point A et atteindre le point B. C'est tout.
Les agents d'IA sont incontrôlables. La... »« Google Maps sur iOS est meilleur que sur...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-12Vers la fin d'un Call of Duty annuel ? L'échec de Black Ops 7 a secoué Activision.
09-12Test Marvel Cosmic Invasion (PS5) - Un beat'em up engageant.
09-12Linux est-il meilleur que Windows pour les jeux vidéo ? Pas vraiment.
08-12Test Mamorukun ReCurse ! (PS5) - Un shoot'em up old school ressort du placard
05-12Test Morsels (PS5) - Un mélange étrange de rogue-like, de collecte de créatures et de twin-stick shooter
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
L'ESTA exigera un historique des médias sociaux de 5 ans avant l'entrée aux États-Unis.
Droit Droit
L'Allemagne vient de légaliser un cheval de Troie d'État. La vie privée est terminée, selon les experts.
Programmation Programmation
Les agents d'IA sont incontrôlables. La Fondation Linux tente de rétablir l'ordre.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Bomb Kitten (PS5) - Un hommage perfectible à Bomberman
Google Google
Google Maps sur iOS est meilleur que sur Android : le stationnement est enregistré automatiquement (et avec nos icônes).
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?