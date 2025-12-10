Test Bomb Kitten (PS5) - Un hommage perfectible à Bomberman

Publié le: 10/12/2025 @ 14:58:27: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par NipoBox, Bomb Kitten est un jeu de puzzle 2D en vue de dessus qui rend hommage à Bomberman, tout en tentant de le réinventer. Reprenant les mêmes mécaniques, il propose une série d'énigmes à résoudre. Tout comme pour Kotenok, la première impression que donne Bomb Kitten, le dernier opus de NipoBox et Eastasiasoft, est amère. La raison ? La jaquette, inexplicablement déconnectée du jeu et manifestement créée par intelligence artificielle, dont certains aspects sont flagrants. De plus, et toujours par rapport à Kotenok, ce choix stylistique est incohérent et inapproprié, produisant une imagerie qui ne correspond pas à l'esprit du jeu. La raison est simple : Bomb Kitten est un jeu en pixel art très rudimentaire , rappelant notamment Bomberman. La jaquette le confirme sans équivoque. De plus, le protagoniste est décrit comme portant une cape rouge, visible dans le jeu et dans sa description, alors que la jaquette présente un chat sans cape, vêtu d'une combinaison rouge façon Super Mario. Mais abstraction faite de la jaquette, même du point de vue narratif, on se retrouve avec une œuvre qui n'a rien à dire, tout simplement parce qu'elle ne veut rien dire. C'est un titre qui se concentre uniquement sur la résolution d'énigmes spécifiques à un seul thème, qui, précisément, reprennent et simplifient la formule éprouvée de Bomberman . On se retrouve donc face à une suite linéaire de 50 niveaux , tous très rapides et sans intérêt, pour une durée totale très courte. Le protagoniste ne prononce pas un mot et son personnage reste assez anonyme. Même les ennemis sont peu nombreux et monotones, changeant au gré des biomes. Chaque biome propose dix défis. On affronte aussi bien des escargots sautillant d'un bout à l'autre que d'étranges petits monstres nous lançant des objets mortels. C'est tout. Hormis un vague clin d'œil à Bomberman , accompagné d'une bonne dose de nostalgie, Bomb Kitten n'offre rien d'autre en termes d'histoire ou de scénario. Autrement dit, nous devrons relever cinquante défis où il nous faudra partir du point A et atteindre le point B. C'est tout.
