Google Maps sur iOS est meilleur que sur Android : le stationnement est enregistré automatiquement (et avec nos icônes).

Google Maps introduit une nouveauté pratique pour les utilisateurs iOS : l’ emplacement du véhicule est désormais enregistré automatiquement dès son arrêt. Cette fonctionnalité simplifie la gestion de vos trajets et évite les manipulations manuelles. La mise à jour comprend également un détail visuel qui facilite la reconnaissance de l'emplacement : l'icône de stationnement correspond à l' icône personnalisée déjà définie pour la voiture dans l'application. La possibilité d'enregistrer une place de parking n'est pas totalement nouvelle, mais Google Maps nécessitait jusqu'à présent une intervention manuelle . Ce nouveau paramètre active l'enregistrement automatique lorsque vous montez dans une voiture avec Google Maps ouvert et connecté via USB , Bluetooth ou CarPlay . Le système enregistre votre position pendant 48 heures maximum , sauf si vous reprenez la route ou supprimez les données. Google précise que ce comportement s'applique uniquement à iOS ; sur Android, vous devez toujours saisir manuellement votre point d'arrêt . L'entreprise avait déjà introduit un paramètre automatique par le passé, mais il semble désormais être activé par défaut, ce qui rend le processus plus transparent lors d'une utilisation quotidienne.
Outre la sauvegarde automatique, Google Maps a également mis à jour ses icônes . L'indicateur de stationnement n'utilise plus la lettre P classique, mais reprend la forme et la couleur de sa propre icône de voiture personnalisée . Google propose ces personnalisations depuis 2020 et les a étendues à Android Auto et CarPlay ces dernières années. Les utilisateurs d'une icône personnalisée verront désormais cette même icône à l'endroit où ils ont garé leur véhicule. Cette solution améliore la lisibilité de la carte, notamment dans les zones comportant de nombreux repères. L'intégration entre la sauvegarde automatique et les icônes personnalisées confirme la manière dont Google continue d'ajouter des petites fonctionnalités ciblées , particulièrement utiles pour ceux qui se déplacent fréquemment en ville avec Maps sur CarPlay. Bien sûr, s'il se souvenait que son système d'exploitation s'appelle Android et non iOS, ce serait encore mieux !
Outre la sauvegarde automatique, Google Maps a également mis à jour ses icônes . L'indicateur de stationnement n'utilise plus la lettre P classique, mais reprend la forme et la couleur de sa propre icône de voiture personnalisée . Google propose ces personnalisations depuis 2020 et les a étendues à Android Auto et CarPlay ces dernières années. Les utilisateurs d'une icône personnalisée verront désormais cette même icône à l'endroit où ils ont garé leur véhicule. Cette solution améliore la lisibilité de la carte, notamment dans les zones comportant de nombreux repères. L'intégration entre la sauvegarde automatique et les icônes personnalisées confirme la manière dont Google continue d'ajouter des petites fonctionnalités ciblées , particulièrement utiles pour ceux qui se déplacent fréquemment en ville avec Maps sur CarPlay. Bien sûr, s'il se souvenait que son système d'exploitation s'appelle Android et non iOS, ce serait encore mieux !
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-12Le récapitulatif de Google Photos 2025 nous surprend : c'est passionnant de découvrir ce que contient le résumé.
04-12Avec la fonction Retouche de Google Photos, les selfies deviendront de plus en plus parfaits (et faux), même les selfies de groupe.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité