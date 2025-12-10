Le récapitulatif de Google Photos 2025 nous surprend : c'est passionnant de découvrir ce que contient le résumé.

Se connecter  
Le récapitulatif de Google Photos 2025 nous surprend : c'est passionnant de dé...
Publié le: 10/12/2025 @ 13:30:30: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLe nouveau récapitulatif 2025 de Google Photos est désormais disponible et s'inscrit dans la tendance actuelle des services numériques à proposer des bilans annuels. Cette mise à jour vise à simplifier la sélection des moments forts en offrant un contrôle plus précis sur le contenu inclus. Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans le carrousel Souvenirs et dans la section Collections , mais son déploiement est progressif et sa disponibilité varie selon les utilisateurs. Certains ont déjà reçu le récapitulatif, tandis que d'autres le verront dans les prochains jours. Pour accéder au récapitulatif, la sauvegarde des photos et vidéos doit être activée , si ce n'est pas déjà le cas. Google Photos indique que la génération du résumé peut prendre environ une journée, le temps nécessaire pour sélectionner les images et appliquer les effets cinématographiques présentés chaque année. La collection comprend des photos et des moments marquants, accompagnés de graphismes et de transitions caractéristiques du contenu de la plateforme. Les créations peuvent être partagées directement via les applications de messagerie ou les réseaux sociaux grâce aux fonctionnalités intégrées de l'application.

La nouveauté la plus notable est la possibilité de masquer certaines personnes ou images du récapitulatif. Après avoir exclu les éléments indésirables, Google Photos crée une version mise à jour du récapitulatif, disponible au bout d' une trentaine de minutes . Cette option vous permet de supprimer les éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le résultat final, afin d'obtenir une version plus conforme à vos préférences. Un contrôle plus précis permet de gérer les contenus qui apparaissent automatiquement dans les synthèses annuelles, souvent sans refléter les points que vous souhaitez mettre en avant. La sélection manuelle est une étape utile pour éviter les situations indésirables et obtenir un résultat plus soigné.
