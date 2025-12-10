Vers la fin d'un Call of Duty annuel ? L'échec de Black Ops 7 a secoué Activision.

Publié le: 10/12/2025 @ 13:28:47: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le marché du jeu vidéo s'attendait à ce que le prochain opus de la série Call of Duty domine à nouveau les ventes, mais Black Ops 7 a débuté son parcours commercial par un faux pas inattendu. Les ventes au détail ont été nettement inférieures aux prévisions dans de nombreuses régions. Le jeu n'a pas réussi à rivaliser avec des titres comme Battlefield 6 et Arc Raiders, qui ont suscité un engouement bien plus important lors des premières semaines suivant leur lancement. Suite à un lancement décevant, Activision a décidé de modifier radicalement sa stratégie éditoriale. Dans un long article de blog, l'entreprise a révélé qu'elle abandonnait son cycle de sorties alternées entre Modern Warfare et Black Ops. Ce changement rompt avec la tradition qui a longtemps contribué à la popularité de la franchise. Dans un message officiel, l'éditeur prend en compte les retours de la communauté, témoignant d'un changement d'approche significatif. L'entreprise souligne l'influence considérable des commentaires des fans sur l'orientation de la série. Le message adopte un ton mêlant excuses et engagement en faveur de l'amélioration de la qualité. Malgré la déception exprimée quant aux résultats des ventes, le studio réaffirme sa confiance dans le potentiel de Black Ops 7.
Pendant de nombreuses années, Activision a maintenu un rythme de sortie exceptionnellement rapide pour les jeux Call of Duty, ce qui a irrité de nombreux fans et a apparemment conduit à un épuisement professionnel. Après tout, combien de fois peut-on sortir quasiment la même chose ? Il n'était pas rare que plusieurs titres majeurs sortent la même année. Ce modèle est devenu de plus en plus difficile à maintenir au fil du temps, notamment après l'introduction du service en ligne pour Warzone, qui nécessite une maintenance et un développement constants. Malgré cela, les jeux Modern Warfare et Black Ops suivants ont été publiés avec une grande régularité au fil des ans. L'avenir de la série est pour l'instant incertain. Activision n'a pas encore fixé de calendrier de sorties. Un rythme annuel reste une possibilité, mais les indications de l'entreprise laissent penser que les intervalles entre les opus pourraient être considérablement plus longs. Les équipes de développement s'attachent à offrir une expérience unique pour chaque jeu, ce qui exige du temps et un processus de production stable.
Malgré des ventes décevantes, Activision n'a pas l'intention d'abandonner le dernier opus de la série. Les joueurs qui n'ont pas encore acheté le jeu pourront l'essayer gratuitement la semaine prochaine. Cette période d'essai inclura le mode multijoueur et permettra de gagner le double de points d'expérience. L'entreprise a également annoncé d'autres mises à jour : après la fin de la Saison 1, du contenu additionnel sera déployé, présenté comme l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de la série. La décision d'Activision s'inspire de l'exemple d'un éditeur concurrent. EA avait envisagé un jour une sortie annuelle pour Battlefield, mais le contexte du marché évolue rapidement. Le long intervalle entre Battlefield 2042 et Battlefield 6 a permis à la série de retrouver son attrait. Face à la baisse des ventes de Black Ops 7, ce modèle pourrait s'avérer plus intéressant que la production en masse d'épisodes suivants sans temps de peaufinage.
