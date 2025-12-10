Fatigué de l'IA dans Windows 11 ? Il existe un script qui la supprime en une seule commande.

Les mises à jour successives de Windows mettent de plus en plus en avant les fonctionnalités basées sur l'IA. La dernière mise à jour majeure, la 25H2, en a introduit tellement que certains utilisateurs envisagent sérieusement de suspendre les mises à jour. Microsoft évoque ouvertement sa vision d'un « système à base d'agents » où l'IA joue un rôle central. Le problème, c'est que tout le monde ne souhaite pas de tels changements sur son ordinateur. Pour répondre à ces besoins, un outil portant le nom évocateur de RemoveWindowsAI a été créé, qui promet de nettoyer le système de la quasi-totalité des fonctionnalités d'IA. Le script, écrit par un développeur connu sous le pseudonyme de zoicware, est disponible sur GitHub. Il s'exécute depuis PowerShell en saisissant une courte commande. L'utilisateur obtient alors une liste d'options lui permettant de désactiver des fonctionnalités telles que Copilot, Recall et d'autres composants cachés dans les Paramètres. Certaines fonctionnalités sont automatiquement désactivées par modification des entrées du registre, tandis que d'autres sont simplement masquées dans l'interface système. Pour les utilisateurs moins expérimentés, une interface graphique simplifiée est également disponible ; chaque option est accompagnée d'une icône « ? » expliquant précisément le rôle du module.
L'auteur du projet a également préparé un guide distinct pour désactiver manuellement les fonctionnalités non prises en charge par le script. Il s'agit notamment de Gaming Copilot, des fonctionnalités d'IA de OneDrive et des effets Windows Studio. En pratique, cela se résume à quelques options à activer ou désactiver dans les paramètres ; la procédure est donc relativement simple. Il est important de noter que le script ne prend pas en compte les ajouts expérimentaux des versions Insider. Les nouvelles fonctionnalités ne sont ajoutées à la liste que lorsqu'elles sont officiellement intégrées à une version stable de Windows. Cela évite de devoir réécrire l'outil à chaque mise à jour de test. Les tests utilisateurs confirment les affirmations du créateur. RemoveWindowsAI fonctionne comme prévu et permet de supprimer rapidement la plupart des éléments d'IA. Son « Mode de restauration » offre un avantage supplémentaire : en un seul clic, il rétablit toutes les fonctionnalités désactivées. Ainsi, les utilisateurs ne perdent rien définitivement et peuvent à tout moment retrouver l'expérience Windows complète avec l'IA intégrée.
Le principal atout de ce projet ne réside pas dans la suppression de l'intelligence artificielle en elle-même, mais plutôt dans le retour du contrôle à l'utilisateur. Ceux qui souhaitent utiliser Copilot et ses nouvelles fonctionnalités peuvent le faire sans aucune contrainte. Ceux qui préfèrent un système épuré et classique disposent d'un outil simple pour personnaliser Windows 11 selon leurs préférences, au lieu d'être contraints d'accepter la vision imposée de Microsoft.
