Des centaines de Porsche bloquées par leur propre système. Les voitures modernes sont-elles trop intelligentes ?

Publié le: 10/12/2025 @ 13:24:21: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLes voitures modernes regorgent aujourd'hui d'électronique et de systèmes en ligne censés améliorer la sécurité et le confort du conducteur, mais le récent cas survenu en Russie montre qu'un excès de technologie peut se retourner contre les conducteurs, en encombrant littéralement les véhicules. Fin novembre, dans de nombreuses villes russes, des propriétaires de Porsche ont constaté que leurs véhicules ne démarraient pas ou calaient peu après le démarrage. Rolf, le plus grand concessionnaire de Russie, a confirmé que la cause du problème était un défaut de communication par satellite avec le système de suivi des véhicules (VTS), un module installé en usine sur toutes les Porsche fabriquées après 2013. Après la perte du signal, les véhicules ont supposé être victimes d'une tentative d'effraction. Une procédure de sécurité automatique s'est déclenchée, incluant l'immobilisation du moteur et la coupure de l'alimentation en carburant. De fait, les véhicules étaient totalement immobilisés, bien qu'aucune tentative de vol n'ait été constatée. Un représentant du service après-vente de Rolf a reconnu que tous les modèles de moteurs thermiques couverts par le système VTS ne communiquaient pas encore.

Certains utilisateurs ont réussi à redémarrer leur véhicule en désactivant ou en réinitialisant le module VTS. D'autres ont utilisé une méthode plus simple : débrancher complètement la batterie pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 heures. Des garages locaux auraient également mis au point une procédure de réparation officielle, qui nécessite un démontage partiel de l'habitacle pour accéder au panneau de commande de l'alarme. Le problème n'a touché que les véhicules situés en Russie. Bien qu'aucun élément ne permette de conclure à une intervention intentionnelle de tiers, un porte-parole de Rolf a admis qu'« il n'est pas possible d'exclure un acte délibéré ». L'enquête sur les causes de la panne est toujours en cours. Il convient de rappeler que Porsche, comme la plupart des marques occidentales, a suspendu ses ventes en Russie suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Cependant, l'entreprise possède toujours plusieurs sociétés dans le pays qui n'ont pas été vendues.

Cette situation constitue un nouveau signal d'alarme pour l'industrie automobile. La multiplication des systèmes connectés accroît non seulement les fonctionnalités des voitures, mais aussi leur vulnérabilité aux pannes et aux utilisations abusives. Un simple problème de connectivité suffit à rendre inutilisable une voiture de luxe. Des problèmes de confidentialité se posent également. Dès 2024, des cas ont été rendus publics où des voitures équipées de systèmes télématiques transmettaient des données sur le style de conduite aux assureurs, souvent à l'insu des propriétaires. Des rapports récents en provenance d'Europe font également craindre que des bus électriques chinois puissent être désactivés à distance par leur constructeur au sein de l'UE. Bien que ces pratiques n'aient pas été confirmées, le simple fait que des enquêtes soient en cours témoigne de l'importance accordée actuellement aux risques liés aux véhicules hyperconnectés.
