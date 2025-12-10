Meta admet que Facebook est nul et annonce des changements importants

Meta a admis publiquement ce que les utilisateurs savent depuis longtemps : le fil d’actualité Facebook a perdu de son attrait. Au lieu des publications d’amis, on y trouve désormais des dizaines de contenus provenant de sites inconnus, des titres racoleurs et un déluge de contenus générés par l’IA. L’entreprise annonce donc une série de changements importants visant à simplifier l’interface, à améliorer les recommandations et à redonner du sens à la navigation dans le fil d’actualité principal. L'un des premiers changements notables sera l'uniformisation de l'affichage des photos. Les publications contenant plusieurs photos seront automatiquement organisées en une grille cohérente. Chaque publication s'ouvrira en plein écran lorsqu'on cliquera dessus, améliorant ainsi l'expérience de navigation. Vous pourrez également aimer une photo en tapotant deux fois dessus (une fonctionnalité déjà présente sur Instagram et désormais disponible sur Facebook). Meta repense son moteur de recherche et propose une interface en grille plus immersive pour tous les types de contenu, y compris les photos, les vidéos et les articles. Un nouvel affichage plein écran est également en phase de test, permettant aux utilisateurs de parcourir les résultats sans perdre de vue leurs recherches. Cette fonctionnalité devrait être étendue à d'autres formats de contenu dans les prochains mois.
La promesse la plus importante est l'extension du système de feedback. Les utilisateurs pourront évaluer plus précisément les publications et les Reels, permettant ainsi à l'algorithme de mieux personnaliser les recommandations. Meta annonce une plus grande capacité à « modeler le flux », ce qui, en théorie, devrait réduire l'afflux de spams, de contenus dupliqués et de contenus de faible qualité générés par l'IA. Le système apprendra-t-il réellement à réagir à ces signaux ? L'avenir nous le dira. De plus, les sections fréquemment utilisées comme Reels, Amis, Marketplace et Profil seront désormais regroupées dans la barre d'onglets pour un accès plus rapide. L'entreprise annonce également une refonte du menu et des notifications plus claires afin de réduire l'encombrement visuel. Les outils les plus utilisés (ajouter de la musique ou identifier des amis) seront davantage mis en avant. Les options moins fréquemment utilisées, comme le choix d'un arrière-plan de texte, seront moins visibles. Un élément important du nouvel outil de création est l'affichage clair des paramètres d'audience et des options de publication croisée, afin de faciliter le contrôle de la confidentialité du contenu partagé.
Meta modifie également l'affichage des commentaires dans le fil d'actualité, les groupes et les Reels afin de rendre les conversations plus lisibles et cohérentes. L'entreprise ne dévoile pas encore tous les détails, mais l'objectif est de faciliter le suivi des discussions et d'alléger le contenu. La mise à jour de votre profil peut désormais vous suggérer de nouveaux amis partageant des loisirs ou des projets similaires. Si vous indiquez être intéressé par la fabrication de pain ou l'organisation d'un voyage vers une destination précise, le système peut vous proposer des contacts avec des personnes ayant des intérêts similaires. Vous conservez la maîtrise totale des informations que vous partagez, ou vous pouvez choisir de ne rien partager du tout.
Les nouvelles fonctionnalités semblent prometteuses, mais le véritable test sera l'efficacité réelle du système de recommandation. Si Meta commence enfin à réagir aux signalements de spams et de contenus indésirables, Facebook pourrait regagner une partie de son attrait. Sans améliorations de qualité, le fil d'actualité restera un endroit que l'on parcourt par habitude plutôt que par intérêt.
