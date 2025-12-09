Test Marvel Cosmic Invasion (PS5) - Un beat'em up engageant.

Publié le: 09/12/2025 @ 16:02:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Un mal monstrueux fait rage à travers le cosmos. Annihilus a émergé des profondeurs de la Zone Négative pour s'emparer de l'univers tout entier. Le chaos et la destruction règnent en maîtres. Désormais, son regard est tourné vers la Terre. Annihilus a lancé une attaque sans précédent à travers la galaxie, menaçant toute vie. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et de nombreux autres héros, terriens et cosmiques, unissent leurs forces dans une bataille interstellaire contre la redoutable Vague d'Annihilation pour contrecarrer les plans d'Annihilus. De New York aux profondeurs de la Zone Négative, l'avenir de l'univers repose désormais entre leurs mains. Ces super-héros parviendront-ils à s'unir pour sauver le monde ? MARVEL Cosmic Invasion est un jeu de combat arcade en 2D à défilement horizontal, avec des graphismes rétro en pixel art. Dans ce jeu, vous incarnerez des personnages emblématiques des comics MARVEL pour empêcher le maléfique Annihilus de conquérir la Terre. Ce jeu propose deux modes : Campagne et Arcade . En mode Campagne, vous pouvez choisir le parcours des niveaux que vous souhaitez jouer, et votre progression sera sauvegardée à chaque niveau terminé. Le mode Arcade peut être joué en solo ou en multijoueur jusqu'à quatre joueurs, en local ou en ligne. Le mode en ligne est également compatible avec le jeu multiplateforme, vous permettant de jouer avec d'autres joueurs de toutes les plateformes, y compris PlayStation, Xbox, Nintendo et Steam. En mode Arcade, votre objectif est d'obtenir le meilleur score, et le niveau de votre personnage restera inchangé. Contrairement au mode Campagne, vous ne pouvez pas changer de personnage entre les niveaux ; vous conserverez donc les deux personnages initialement sélectionnés jusqu'à la fin du jeu. En cas de Game Over, vous devrez recommencer depuis le premier niveau sans sauvegarde.
