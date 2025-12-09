Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Marvel Cosmic Invasion (PS5) - Un beat'em up engageant.
Publié le: 09/12/2025 @ 16:02:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosUn mal monstrueux fait rage à travers le cosmos. Annihilus a émergé des profondeurs de la Zone Négative pour s'emparer de l'univers tout entier. Le chaos et la destruction règnent en maîtres. Désormais, son regard est tourné vers la Terre. Annihilus a lancé une attaque sans précédent à travers la galaxie, menaçant toute vie. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et de nombreux autres héros, terriens et cosmiques, unissent leurs forces dans une bataille interstellaire contre la redoutable Vague d'Annihilation pour contrecarrer les plans d'Annihilus. De New York aux profondeurs de la Zone Négative, l'avenir de l'univers repose désormais entre leurs mains. Ces super-héros parviendront-ils à s'unir pour sauver le monde ? MARVEL Cosmic Invasion est un jeu de combat arcade en 2D à défilement horizontal, avec des graphismes rétro en pixel art. Dans ce jeu, vous incarnerez des personnages emblématiques des comics MARVEL pour empêcher le maléfique Annihilus de conquérir la Terre. Ce jeu propose deux modes : Campagne et Arcade . En mode Campagne, vous pouvez choisir le parcours des niveaux que vous souhaitez jouer, et votre progression sera sauvegardée à chaque niveau terminé. Le mode Arcade peut être joué en solo ou en multijoueur jusqu'à quatre joueurs, en local ou en ligne. Le mode en ligne est également compatible avec le jeu multiplateforme, vous permettant de jouer avec d'autres joueurs de toutes les plateformes, y compris PlayStation, Xbox, Nintendo et Steam. En mode Arcade, votre objectif est d'obtenir le meilleur score, et le niveau de votre personnage restera inchangé. Contrairement au mode Campagne, vous ne pouvez pas changer de personnage entre les niveaux ; vous conserverez donc les deux personnages initialement sélectionnés jusqu'à la fin du jeu. En cas de Game Over, vous devrez recommencer depuis le premier niveau sans sauvegarde.
« Meta sous pression de l'UE : les publici...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-12Linux est-il meilleur que Windows pour les jeux vidéo ? Pas vraiment.
08-12Test Mamorukun ReCurse ! (PS5) - Un shoot'em up old school ressort du placard
05-12Test Morsels (PS5) - Un mélange étrange de rogue-like, de collecte de créatures et de twin-stick shooter
04-12007 First Light - Découvrez le premier épisode de "Beyond the Light"
04-12Test Bus World (Xbox Series X) - Conduisez un bus dans des situations périlleuses
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Marvel Cosmic Invasion (PS5) - Un beat'em up engageant.
Social Social
Meta sous pression de l'UE : les publicités sur Facebook et Instagram seront moins personnalisées.
Mobile Mobile
Google et Apple unissent leurs forces pour le transfert d'Android vers iPhone que nous attendions depuis des années.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Linux est-il meilleur que Windows pour les jeux vidéo ? Pas vraiment.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus fonctionne sur 24 cœurs à 5,4 GHz.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?