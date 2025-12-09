Se connecter  
Meta sous pression de l'UE : les publicités sur Facebook et Instagram seront moins personnalisées.
Publié le: 09/12/2025 @ 15:21:09: Par Nic007 Dans "Social"
SocialFacebook et Instagram s'apprêtent à proposer de nouvelles options de gestion publicitaire personnalisée aux utilisateurs européens. Ce changement fait suite à une intervention des institutions de l'Union européenne , qui réclament davantage de transparence et de contrôle sur l'utilisation des données personnelles. Cette mise à jour sera disponible en janvier 2026 et permettra pour la première fois aux utilisateurs des services Meta de limiter clairement la collecte de leurs informations personnelles à des fins publicitaires . La Commission européenne a confirmé que Meta proposera deux options pour la consommation de publicités. L'entreprise offrira la possibilité d'accepter l'utilisation complète des données personnelles et de continuer à voir des publicités entièrement personnalisées, ou d'opter pour une utilisation réduite des données pour une expérience plus limitée. Ce nouveau système est le fruit d'un dialogue étroit entre les institutions européennes et Meta. Les autorités évalueront l'adoption de cette nouvelle approche et son impact sur les habitudes des utilisateurs après son lancement le mois prochain.

Ce changement est directement lié à l' amende de 200 millions d'euros infligée en avril dernier en vertu de la loi sur les marchés numériques , qui impose aux consommateurs de limiter l'utilisation de leurs données à des fins publicitaires. Cette amende faisait suite à la décision de Meta de proposer un modèle « consentement ou paiement » , selon lequel l'accès aux versions financées par la publicité nécessitait le consentement à l'utilisation des données personnelles, la seule alternative étant un abonnement payant. Comme c'est désormais souvent le cas, les institutions européennes s'efforcent de concilier la viabilité des modèles publicitaires avec la protection de la vie privée et l'autonomie numérique. Les géants américains du numérique font généralement des efforts, mais doivent ensuite adapter leurs stratégies aux contraintes de l'UE. La question demeure de savoir si cela est suffisant , mais pour le reste, il faut s'en contenter.
