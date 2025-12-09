Google et Apple unissent leurs forces pour le transfert d'Android vers iPhone que nous attendions depuis des années.

Passer d' Android à iPhone , et vice versa, ne pose plus de problème depuis des années, grâce aux solutions officielles Android Switch et Switch to iOS qui, cependant, ne sont pas totalement exemptes de problèmes potentiels, tels que des transferts incomplets ou des erreurs avec les photos, les messages et les applications. La confirmation de la collaboration entre Google et Apple est inattendue mais bienvenue : une nouvelle méthode de migration est en cours de développement, visant un transfert plus ordonné et plus stable. Les deux entreprises ont confirmé à 9to5Google qu'elles collaborent à un système visant à rendre l'échange de données plus large et moins fragmenté que les outils actuels. Ce projet a pour objectif d'intégrer de nouveaux types de contenu et de réduire les erreurs , notamment lors du transfert de messages ou de photos . Du code repéré dans la version Android Canary sur les appareils Pixel indique que le travail est déjà en cours, même si rien n'apparaît encore dans l'interface. L'intégration se fera lors de la configuration initiale de l'appareil ; il n'y a donc pas d'applications séparées ni d'étapes supplémentaires.
Cette fonctionnalité devrait être déployée dans une future version développeur d'iOS 26 , tandis qu'une version bêta d'Android est prévue avant sa distribution complète. Une fois disponible, le système devrait offrir un flux plus fluide afin d'éviter les transferts incomplets et de réduire les temps d'attente qui rendent actuellement le processus peu fiable. Cette collaboration entre les deux rivaux, rare lorsqu'on parle d'écosystèmes concurrents, montre à quel point les deux systèmes ont atteint une maturité telle qu'il n'y a plus lieu de craindre la transition de l'un à l'autre ; il est même préférable de l'encourager , dans l'espoir qu'au lieu d'une voie à sens unique, elle devienne un « va-et-vient ».
