Linux est-il meilleur que Windows pour les jeux vidéo ? Pas vraiment.

Publié le: 09/12/2025 @ 15:17:54: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Des tests menés par Ars Technica indiquent que SteamOS est souvent moins performant que Windows 11 sur les systèmes équipés d'une carte graphique, et parfois même nettement moins. Les modèles dotés de seulement 8 Go de VRAM posent particulièrement problème. Les couches de compatibilité et les spécificités des pilotes peuvent encore aggraver les problèmes de mémoire déjà saturés. La situation est différente sur le segment des PC portables. Des tests précédents ont montré que l'installation de SteamOS ou de distributions similaires comme Bazzite améliore presque systématiquement les performances. Cela s'est avéré vrai même pour des appareils comme l'Asus ROG Ally, malgré les efforts de Microsoft pour optimiser Windows spécifiquement pour ce matériel. Dans ce domaine, Linux reste nettement plus performant. Pour approfondir l'enquête, Ars a mis en place une configuration de test similaire à celle annoncée pour la Steam Machine : un processeur Ryzen 7 7700X, une carte mère B650 et 32 Go de mémoire DDR5. Plusieurs cartes graphiques Radeon et des jeux AAA populaires ont été testés. Dans les configurations classiques, les différences étaient minimes. Cyberpunk 2077, Return of the Empire et Assassin's Creed Valhalla fonctionnaient de manière quasi identique sur les deux systèmes, ce qui est un excellent résultat pour SteamOS, qui ne propose pas de support natif.
Les problèmes ont commencé avec l'activation du ray tracing. Sur Cyberpunk, avec les paramètres Ultra RT, Windows surpassait nettement SteamOS. Sur Return of the Dead, avec le profil Epic RT, les deux systèmes étaient au coude à coude, à l'exception de la Radeon RX 7600 avec 8 Go de VRAM, où les limitations de mémoire ont affecté le nombre d'images par seconde des deux côtés. Forza Horizon 5 a révélé une tendance intéressante. Sur les cartes graphiques intégrées comme la Radeon 780M et la Ryzen AI 8060S, SteamOS offrait des performances équivalentes à celles de Windows, tandis que sur les cartes dédiées, l'avantage de Microsoft était flagrant. Malgré cela, même le mode RT le plus gourmand en ressources restait jouable sous SteamOS sur la RX 7600. Borderlands 3 s'est révélé être le titre le plus optimisé pour Windows de cette liste, fonctionnant plus rapidement sur le système de Microsoft, que ce soit avec une carte graphique dédiée ou un chipset intégré. C'est également l'un des rares exemples où Windows se montre systématiquement plus performant lors des tests sur consoles portables.
La configuration annoncée de la future Steam Machine est la plus préoccupante. La carte graphique, vraisemblablement similaire à la RX 7600, ne propose que 8 Go de VRAM, soit précisément la quantité qui pose le plus de problèmes lors des tests. Valve est consciente de ces limitations et travaille déjà à des correctifs. La version de SteamOS utilisée pour les tests a été optimisée au maximum, notamment pour Steam Deck, et de nouveaux pilotes devraient être disponibles avant la sortie du mini-PC. Les tests de performance permettent également de comprendre pourquoi SteamOS n'a pas encore fait l'objet d'une sortie publique officielle pour ordinateurs de bureau et portables. Valve prévoit une telle sortie, mais a besoin au préalable de tests et d'améliorations supplémentaires sur une plus large gamme de matériels. Ce n'est qu'à cette condition que le jeu sous Linux aura une chance de se démocratiser, non seulement sur consoles portables, mais aussi sur PC.
