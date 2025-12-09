Le processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus fonctionne sur 24 cœurs à 5,4 GHz.

Intel prépare une nouvelle gamme de processeurs de bureau Arrow Lake, prévue pour l'année prochaine et bénéficiant de légères améliorations de fréquence. Trois processeurs de cette série ont déjà fait surface, et l'un d'eux, le Core Ultra 7 270K Plus haut de gamme, est apparu pour la première fois sur Geekbench avec des résultats impressionnants. La puce n'a pas encore été officiellement annoncée ; il convient donc de rester prudent quant à ces informations, car il pourrait s'agir d'un prototype. Les résultats sont néanmoins encourageants. Le Core Ultra 7 270K Plus devrait remplacer le Core Ultra 7 265K, mais intégrera quatre cœurs supplémentaires à faible consommation et bénéficiera de légères améliorations de fréquence. Ce nouveau processeur disposera ainsi de 24 cœurs contre 20 pour son prédécesseur. Intel a également augmenté les fréquences de base et turbo des cœurs E de 100 MHz et la prise en charge de la mémoire DDR5 de 6 400 MT/s à 7 200 MT/s.
Apparemment, le Core Ultra 7 270K Plus est doté de 8 cœurs hautes performances et de 16 cœurs basse consommation fonctionnant à une fréquence maximale de 5,4 GHz, ce qui lui permet d'afficher des performances impressionnantes lors des tests de performances synthétiques. Il a ainsi obtenu un score de 3 235 points en mode mono-thread et de 21 368 points en mode multi-thread. Comparé aux résultats moyens du Core Ultra 7 265K, ce nouveau processeur le surpasse d'environ 5,6 % en mode mono-thread et de 4,2 % en mode multi-thread. Le test a été réalisé sur une carte mère Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 équipée de 64 Go de mémoire DDR5 cadencée à seulement 4 800 MT/s ; des résultats légèrement supérieurs sont donc envisageables avec une mémoire plus rapide.
