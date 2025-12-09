Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus fonctionne sur 24 cœurs à 5,4 GHz.
Publié le: 09/12/2025 @ 15:15:26: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel prépare une nouvelle gamme de processeurs de bureau Arrow Lake, prévue pour l'année prochaine et bénéficiant de légères améliorations de fréquence. Trois processeurs de cette série ont déjà fait surface, et l'un d'eux, le Core Ultra 7 270K Plus haut de gamme, est apparu pour la première fois sur Geekbench avec des résultats impressionnants. La puce n'a pas encore été officiellement annoncée ; il convient donc de rester prudent quant à ces informations, car il pourrait s'agir d'un prototype. Les résultats sont néanmoins encourageants. Le Core Ultra 7 270K Plus devrait remplacer le Core Ultra 7 265K, mais intégrera quatre cœurs supplémentaires à faible consommation et bénéficiera de légères améliorations de fréquence. Ce nouveau processeur disposera ainsi de 24 cœurs contre 20 pour son prédécesseur. Intel a également augmenté les fréquences de base et turbo des cœurs E de 100 MHz et la prise en charge de la mémoire DDR5 de 6 400 MT/s à 7 200 MT/s.

Apparemment, le Core Ultra 7 270K Plus est doté de 8 cœurs hautes performances et de 16 cœurs basse consommation fonctionnant à une fréquence maximale de 5,4 GHz, ce qui lui permet d'afficher des performances impressionnantes lors des tests de performances synthétiques. Il a ainsi obtenu un score de 3 235 points en mode mono-thread et de 21 368 points en mode multi-thread. Comparé aux résultats moyens du Core Ultra 7 265K, ce nouveau processeur le surpasse d'environ 5,6 % en mode mono-thread et de 4,2 % en mode multi-thread. Le test a été réalisé sur une carte mère Gigabyte Z890 Eagle WiFi7 équipée de 64 Go de mémoire DDR5 cadencée à seulement 4 800 MT/s ; des résultats légèrement supérieurs sont donc envisageables avec une mémoire plus rapide.
Linux est-il meilleur que Windows pour l... »« La carte graphique Intel Arc B370 est ap...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-12La carte graphique Intel Arc B370 est apparue dans un test de performance.
05-12Intel suspend la vente d'une division clé à la dernière minute
03-12Le processeur Intel Core Ultra 7 apparaît dans la base de données de benchmarks
01-12Intel produira des processeurs pour Apple.
27-11Selon l'ancien PDG d'Intel, les États-Unis ont des décennies de retard dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Meta sous pression de l'UE : les publicités sur Facebook et Instagram seront moins personnalisées.
Mobile Mobile
Google et Apple unissent leurs forces pour le transfert d'Android vers iPhone que nous attendions depuis des années.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Linux est-il meilleur que Windows pour les jeux vidéo ? Pas vraiment.
Intel Intel
Le processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus fonctionne sur 24 cœurs à 5,4 GHz.
Intel Intel
La carte graphique Intel Arc B370 est apparue dans un test de performance.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?