La carte graphique Intel Arc B370 est apparue dans un test de performance.

La carte graphique intégrée Intel Arc B370 a été testée sous FurMark et a démontré un gain de performances significatif par rapport à la carte graphique dédiée d'entrée de gamme Arc A380. D'après les données préliminaires, l'Intel Arc B370 disposera de 10 cœurs Xe3 et d'une fréquence maximale de 2 300 MHz. Les performances ont été mesurées sous FurMark avec OpenGL à une résolution de 2 560 x 1 440 pixels (2K), et non en Full HD. Alors que l'ancienne bibliothèque OpenGL posait problème depuis longtemps aux précédentes cartes Arc, une refonte majeure des pilotes a amélioré la situation, ce qui a également eu un impact positif sur les performances de la carte graphique lors des tests de performances.
Dans le benchmark Intel, l'Arc B370 a obtenu 2 383 points, un excellent résultat, sachant que la carte graphique RTX 3050 pour ordinateur portable a obtenu 2 186 points et la carte dédiée Arc A380 1 787 points. À titre de comparaison, la carte graphique intégrée Lunar Lake Arc 140V a obtenu 1 400 points. Ce résultat place le modèle au même niveau que la RTX 3050 Ti pour ordinateur portable, qui a obtenu 2 485 points et offre des performances tout à fait honorables pour sa gamme de prix. Ainsi, l'Arc B370 affiche une augmentation de 33 % par rapport à la carte dédiée Arc A380 à 8 cœurs Xe et de 70 % par rapport à la Lunar Lake Arc 140V, bien que les deux cartes possèdent également 8 cœurs et que l'Arc 140V soit basée sur l'architecture Xe2. Un tel bond en avant, avec seulement 25 % d'augmentation du nombre de cœurs, est impressionnant. Et il ne s'agit même pas de la version 2,4 GHz ni de la carte mère haut de gamme Arc B390 dotée d'un plus grand nombre de GPU. Cette nouvelle carte graphique a donc toutes les chances de connaître un succès retentissant.
