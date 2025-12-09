Se connecter  
Les Technos : Episode du 9 décembre
Publié le: 09/12/2025 @ 09:04:09: Par zion Dans "Les Technos"
Les Technos


• Introduction (00:00:00) :



• La centralisation, la panne du cloud, mais sont-ils les seuls ? (00:02:21) : En quelques années, nous avons centralisé un système purement décentralisé.
(Source : lesnumeriques.com (https://www.lesnumeriques.com/informa...) )


• Quand on met plein d'animaux dans son insta (00:22:16) : La mode des faux animaux fascine et divise sur Instagram.
(Source : 20min.ch (https://www.20min.ch/fr/story/ia-la-m...) )


• Quand l'éolien aéroporté cherche à concurrencer l'éolien (00:30:04) : Capter les vents des hautes altitudes pour alimenter nos foyers.
(Sources : futura-sciences.com (https://www.futura-sciences.com/plane...) et revolution-energetique.com (https://www.revolution-energetique.co...) )


• Et l'écran bleu sur la voie publique, c'est bientôt fini (00:45:36) : Cachez moi cet écran bleu que je ne saurais voir!
(Source : frandroid.com (https://www.frandroid.com/marques/mic...) )


• Quand tu découvres le "Power to gas" (00:50:32) : Le power-to-gas : comment stocker l'électricité issue des énergies renouvelables ?
(Sources : grdf.fr (https://www.grdf.fr/gaz-vert/producti...) et www.rts.ch (https://www.rts.ch/info/regions/valai...) )


• Les 15 projets France 2030 ont été révélés ! (01:05:13) : 300M€ investis pour renforcer la souveraineté scientifique et technologique.
(Source : gouv.fr (https://www.enseignementsup-recherche...) )
