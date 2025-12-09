OpenAI abandonne la fonctionnalité controversée de publicités sur ChatGPT

Publié le: 09/12/2025 @ 00:22:33: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI est critiquée pour sa nouvelle fonctionnalité ChatGPT, perçue comme une forme de publicité. Bien que la plateforme ait expliqué qu'il ne s'agissait pas de publicité, elle n'a visiblement pas convaincu les utilisateurs et a finalement retiré la fonctionnalité. Au cours des conversations, ChatGPT a commencé à afficher des messages faisant la promotion des services de diverses entreprises, dont Peloton et Target. Bien qu'OpenAI ait assuré qu'il ne s'agissait pas de publicités et qu'il y avait eu un malentendu, l'ensemble du dispositif n'étant qu'une expérience, l'entreprise a depuis désactivé cette fonctionnalité. Mark Chen, directeur de recherche chez OpenAI, a admis que la plateforme n'avait pas su gérer la nouvelle fonctionnalité. « Je conviens que tout ce qui ressemble à de la publicité doit être traité avec prudence, et nous reconnaissons notre erreur », a écrit Chen, en présentant ses excuses aux utilisateurs. L'entreprise a temporairement désactivé la fonctionnalité, qui générait des suggestions indésirables, et s'est engagée à poursuivre l'amélioration de la précision du modèle.
Les premiers signalements de publicités sur ChatGPT ont semé la confusion parmi les abonnés, qui ont constaté que l'application diffusait du contenu promotionnel. OpenAI assure qu'il ne s'agissait pas de véritables publicités, mais simplement de tests de nouvelles méthodes de présentation pour les applications créées sur la plateforme ChatGPT. « Il n'y a aucun test publicitaire ; toutes les captures d'écran que vous avez vues sont fictives et n'ont aucun lien avec la publicité », a déclaré Nick Turley, PDG de ChatGPT. Bien qu'OpenAI nie officiellement que la publicité fasse partie de ses activités, l'entreprise reconnaît que cette option pourrait être envisagée à l'avenir. « Si nous décidons d'intégrer de la publicité, nous procéderons avec la plus grande prudence. Les utilisateurs font confiance à ChatGPT, et toute modification sera conçue pour respecter cette confiance », a assuré Turley. Pour l'instant, il n'y a donc pas de publicités, mais rien ne garantit qu'elles n'apparaîtront pas à l'avenir. Ce serait toutefois une décision risquée pour OpenAI, compte tenu de la réaction de la communauté face à l'ajout de suggestions d'applications personnalisées à ChataGPT. Ces publicités ne devraient certainement pas figurer dans la version payante du chatbot, car les utilisateurs paient justement pour éviter ce type de contenu, entre autres raisons.
Pour rappel, des entreprises comme Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow ont participé à ces tests, et leurs applications ont été promues via ChatGPT. OpenAI doit cependant faire face à la popularité croissante de Gemini 3, qui a conquis 200 millions d'utilisateurs en seulement trois mois. Cet outil pourrait bien remettre en cause la position dominante du chatbot d'OpenAI.
