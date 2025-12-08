Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Paramount lance une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery
Publié le: 08/12/2025 @ 18:45:05: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoParamount Skydance, dirigée par David Ellison, a lancé une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery, rapporte Variety . La société propose 30 dollars par action, intégralement en numéraire, valorisant Warner Bros. Discovery à 108,4 milliards de dollars, dette comprise. Le financement inclut des fonds souverains saoudien, qatari et d'Abu Dhabi, ainsi que des capitaux d'Affinity Partners, la société de Jared Kushner. Bank of America, Citi et Apollo Global Management apportent également des engagements de prêt à hauteur de 54 milliards de dollars. Paramount affirme que son offre est plus avantageuse que l'accord annoncé le 6 décembre 2025 entre Netflix et Warner Bros. Discovery, qui prévoit la vente du studio de cinéma et de HBO Max pour 72 milliards de dollars. Paramount critique la combinaison d'espèces et d'actions dans l'offre de Netflix et ce qu'elle considère comme des procédures réglementaires complexes. Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery avait précédemment rejeté les offres d'Ellison. Paramount souligne que l'offre actuelle est faite directement aux actionnaires afin de leur proposer une option plus avantageuse du point de vue de l'entreprise.
« TikTok lance Nearby Feed : le nouveau f...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-12Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars
04-12YouTube est totalement incapable de gérer le contenu généré par l'IA
03-12YouTube Recap arrive pour pointer du doigt des habitudes dont nous ignorions l'existence.
01-12Netflix supprime le bouton Cast des smartphones : voici ce qui se passe
27-11YouTube prépare une fonctionnalité qui permettra un meilleur adéquation des contenus sur le site.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Vidéo Vidéo
Paramount lance une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery
Social Social
TikTok lance Nearby Feed : le nouveau flux qui nous montre ce qui se passe réellement autour de nous.
Google Google
Astral est l'application Google Agenda native pour Windows et elle est entièrement gratuite.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Mamorukun ReCurse ! (PS5) - Un shoot'em up old school ressort du placard
Social Social
WhatsApp se dote d'un nouveau panneau de confidentialité, mais Meta AI l'ignore.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?