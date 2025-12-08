Paramount lance une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance, dirigée par David Ellison, a lancé une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. Discovery, rapporte Variety . La société propose 30 dollars par action, intégralement en numéraire, valorisant Warner Bros. Discovery à 108,4 milliards de dollars, dette comprise. Le financement inclut des fonds souverains saoudien, qatari et d'Abu Dhabi, ainsi que des capitaux d'Affinity Partners, la société de Jared Kushner. Bank of America, Citi et Apollo Global Management apportent également des engagements de prêt à hauteur de 54 milliards de dollars. Paramount affirme que son offre est plus avantageuse que l'accord annoncé le 6 décembre 2025 entre Netflix et Warner Bros. Discovery, qui prévoit la vente du studio de cinéma et de HBO Max pour 72 milliards de dollars. Paramount critique la combinaison d'espèces et d'actions dans l'offre de Netflix et ce qu'elle considère comme des procédures réglementaires complexes. Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery avait précédemment rejeté les offres d'Ellison. Paramount souligne que l'offre actuelle est faite directement aux actionnaires afin de leur proposer une option plus avantageuse du point de vue de l'entreprise.
