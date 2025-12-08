TikTok lance Nearby Feed : le nouveau flux qui nous montre ce qui se passe réellement autour de nous.

La nouvelle fonctionnalité « Nearby Feed» arrive sur TikTok et ajoute du contenu local au flux, conçue pour ceux qui suivent des créateurs et des lieux à proximité. Cette initiative vise à mettre en lumière ce qui se passe dans les environs, un changement qui modifie la façon dont la plateforme organise certains de ses contenus sans pour autant remplacer le flux principal. TikTok décrit le Flux à proximité comme un outil permettant de découvrir ce qui se passe près de chez vous, des profils locaux aux lieux d'intérêt populaires. Cette section s'ouvre via un onglet sur l'écran d'accueil et reflète votre position. Le contenu proposé reste personnalisé , car l'algorithme tient compte des interactions précédentes. La plateforme ne supprime pas le flux principal, mais ajoute un flux privilégiant la localisation. Lors d'un voyage à l'étranger, la carte affiche un contenu lié au nouveau lieu. Cette fonctionnalité vise ainsi à conjuguer centres d'intérêt et proximité géographique.
TikTok applique des restrictions d'accès strictes. Le flux de proximité n'est pas disponible pour les comptes des mineurs de moins de 18 ans, les profils privés, ni pour ceux dont la visibilité du contenu est limitée à « Amis » ou « Vous uniquement ». Les vidéos publiées il y a plus de 90 jours sont également exclues. L'entreprise précise également que le déploiement initial ne concerne que quelques pays : la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Un déploiement plus large suivra ultérieurement, en fonction des résultats obtenus lors de cette première phase. Ce contexte inclut également l'accord en cours entre TikTok et le gouvernement américain, qui prévoit l'octroi d'une licence pour l'algorithme en matière de protection des données. Cette nouvelle section illustre concrètement comment l'expérience utilisateur peut évoluer en fonction des décisions prises au niveau institutionnel.
