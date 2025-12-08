Astral est l'application Google Agenda native pour Windows et elle est entièrement gratuite.

L'absence d'une application Google Agenda dédiée pour Windows contraint les utilisateurs à recourir à des solutions hybrides ou au navigateur . Ces derniers mois, Astral a toutefois commencé à se faire remarquer grâce à une approche plus fidèle à l' expérience utilisateur native de Windows . L'application a été créée dans le but d'offrir un accès direct aux services Google via une interface développée avec WinUI 3 , le framework utilisé par de nombreuses applications Windows récentes. L'adoption de cette technologie garantit une apparence moderne et une intégration harmonieuse au système. L'équipe de développement a décrit sur Reddit les fonctionnalités introduites dans les dernières versions, qu'elle juge utiles pour améliorer la gestion des tâches quotidiennes. Parmi les changements les plus notables, on trouve la prise en charge simultanée de trois comptes Google , une fonctionnalité souvent demandée par ceux qui utilisent des calendriers personnels et professionnels. Les développeurs ont également ajouté la possibilité de créer et de modifier des notifications personnalisées pour chaque événement . Cette fonctionnalité permet d'organiser les rappels et les alertes avec plus de précision, en tirant parti du système de notifications Windows détaillé utilisé nativement par l'application.
La version 0.6.2 introduit également la possibilité d'afficher les liens des réunions Zoom , accessibles directement depuis l'interface de l'application. La gestion des rendez-vous s'en trouve simplifiée, sans avoir à ouvrir son navigateur pour consulter les détails. Ceux qui utilisent plusieurs calendriers pourront constater une amélioration des performances grâce à l'accélération matérielle appliquée au défilement : une solution technique qui accélère la navigation entre les événements lors de la consultation simultanée de plusieurs vues. Astral propose également une vue Agenda , accessible via l'icône de l'application dans la zone de notification. Cette fonctionnalité affiche les événements récents et à venir dans un panneau similaire à l'ancien calendrier contextuel de Windows 10 , une fonctionnalité désormais absente de Windows 11 et souvent regrettée par ceux qui consultaient rapidement leur emploi du temps. L'intégration native à Windows assure une expérience utilisateur cohérente avec les autres applications du système et des notifications uniformes. Il en résulte un environnement plus fluide qu'avec une application web progressive Google Agenda .
Astral peut être téléchargé gratuitement depuis le site officiel ou le Microsoft Store . En attendant une application officielle, qui ne verra probablement jamais le jour, cette solution est sans doute la meilleure actuellement disponible en termes d'intégration native à Windows et de fonctionnalités. De plus , vous pouvez l'essayer gratuitement .
La version 0.6.2 introduit également la possibilité d'afficher les liens des réunions Zoom , accessibles directement depuis l'interface de l'application. La gestion des rendez-vous s'en trouve simplifiée, sans avoir à ouvrir son navigateur pour consulter les détails. Ceux qui utilisent plusieurs calendriers pourront constater une amélioration des performances grâce à l'accélération matérielle appliquée au défilement : une solution technique qui accélère la navigation entre les événements lors de la consultation simultanée de plusieurs vues. Astral propose également une vue Agenda , accessible via l'icône de l'application dans la zone de notification. Cette fonctionnalité affiche les événements récents et à venir dans un panneau similaire à l'ancien calendrier contextuel de Windows 10 , une fonctionnalité désormais absente de Windows 11 et souvent regrettée par ceux qui consultaient rapidement leur emploi du temps. L'intégration native à Windows assure une expérience utilisateur cohérente avec les autres applications du système et des notifications uniformes. Il en résulte un environnement plus fluide qu'avec une application web progressive Google Agenda .
Astral peut être téléchargé gratuitement depuis le site officiel ou le Microsoft Store . En attendant une application officielle, qui ne verra probablement jamais le jour, cette solution est sans doute la meilleure actuellement disponible en termes d'intégration native à Windows et de fonctionnalités. De plus , vous pouvez l'essayer gratuitement .
Liens
Lien (4 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-12Avec la fonction Retouche de Google Photos, les selfies deviendront de plus en plus parfaits (et faux), même les selfies de groupe.
01-12Le piratage en 5 minutes du Gemini 3 Pro nous rappelle pourquoi la course à l'IA a une cause profonde.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité