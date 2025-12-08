Test Mamorukun ReCurse ! (PS5) - Un shoot'em up old school ressort du placard

Publié le: 08/12/2025 @ 16:35:42: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par City Connection et TAKE x OFF, Mamorukun ReCurse! est un shoot'em up old-school en monde ouvert, de type « bullet hell », avec une forte influence arcade… bref, c'est un shoot'em up à l'ancienne et un portage mis à jour d'un titre sorti initialement en 2008. Le jeu a rencontré un succès honorable car, outre une structure de jeu bien connue et répandue à l'époque, il a osé s'éloigner des shoot'em up de science-fiction classiques pour s'aventurer dans le secteur de l'anime et des genres similaires, avec une intrigue dévoilée par des dialogues surréalistes et parfois difficiles à suivre. De plus, comme nous le verrons en détail dans la section dédiée, le jeu propose un défilement automatique des niveaux : le joueur est donc responsable de ses déplacements, de sa visée et de ses tirs. Avant de découvrir l’histoire de Mamoru, il convient toutefois d’examiner le contenu de cette édition. On y retrouve bien sûr tout le contenu du jeu original, ainsi que les différents modes ajoutés dans les éditions suivantes : mode histoire, mode arcade et parcours défis. Sont également inclus des costumes alternatifs, ainsi qu'un mode « Galerie » intéressant permettant d'explorer plus en détail les graphismes et le style du jeu original. La bande-son comprend des compositions originales de Yosuke Yasui ainsi que des morceaux retravaillés des versions précédentes. Le jeu bénéficie également d'une nouvelle compatibilité écran large et de commandes modernes utilisant les deux joysticks analogiques. En résumé, il s'agit du pack le plus complet et exhaustif, mais il lui manque des ajouts véritablement significatifs. Cependant, ce titre reste peu connu, notamment en Europe, et sera donc perçu avant tout comme une nouveauté.
