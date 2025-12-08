WhatsApp se dote d'un nouveau panneau de confidentialité, mais Meta AI l'ignore.

Ces derniers mois, WhatsApp a mis à jour plusieurs aspects de l'application dans le but de renforcer la protection de la vie privée , et peut-être aussi pour faire passer le message que confidentialité et WhatsApp peuvent coexister dans la même phrase. L'arrivée du nouvel outil de vérification de la confidentialité est la dernière initiative en date dans ce sens, et elle aide particulièrement les nouveaux utilisateurs à naviguer dans des paramètres souvent répartis dans différentes sections, facilitant ainsi la gestion cohérente des informations exposées aux autres utilisateurs . Le tableau de bord est divisé en quatre sections, chacune dédiée à un aspect spécifique de la protection des données. La première, « Choisissez qui peut vous contacter », permet de limiter les conversations indésirables. L'écran suivant est « Vérifiez vos informations personnelles » , qui vous permet de gérer des éléments tels que votre photo de profil ou votre statut « vu pour la dernière fois » . La possibilité de les modifier fréquemment réduit les risques d'exposition accidentelle des données. La troisième option, « Renforcer la confidentialité des conversations » , vous permet d’affiner votre contrôle sur les échanges, tandis que « Mieux protéger votre compte » regroupe des outils conçus pour sécuriser votre identité numérique. Malgré tout cela, la suppression complète de Meta AI reste impossible dans les versions actuelles de l'application, quelles que soient les configurations. C'est dommage, car cela aurait été un signal fort .
