Les widgets arrivent sur l'écran de verrouillage d'Android, mais peut-être aurait-il mieux valu s'en passer.

L'arrivée d' Android 16 QPR2 introduit une fonctionnalité jusqu'ici réservée aux tablettes Pixel : les widgets sur l'écran de verrouillage . La possibilité d'y accéder sans déverrouiller l'appareil les rend, en théorie, très pratiques au quotidien. Ces widgets présentent des informations rapides et proposent des actions qui nécessitent une vérification d'identité uniquement lorsque l'application associée est ouverte. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les Pixel, à partir du Pixel 6 , quel que soit le modèle ; mais il est clair que d'autres fabricants suivront (si ce n'est déjà fait). Cette option permet d'accéder au contenu des widgets sans avoir à les déverrouiller , ce qui est pratique pour un coup d'œil rapide. Il existe cependant certaines contraintes : les widgets doivent occuper toute la largeur et avoir une hauteur d’au moins deux lignes . Certaines solutions comportent quatre ou six lignes, couvrant ainsi toute la page. Le défilement vertical n'est pas pris en charge , mais il est possible d'afficher jusqu'à trois widgets par page sur plusieurs écrans.
Malheureusement, tous les widgets Android ne s'affichent pas correctement avec ces formats d'image imposés, et l'affichage souffre encore de bugs occasionnels . Par exemple, le widget de batterie dans l'exemple ci-dessous : une fois agrandi en plein écran (avec un espacement déplorable, au passage), il est impossible de le ramener à sa taille d'origine ; il faut seulement le redimensionner à une taille intermédiaire peu pratique. Outre le bug lui-même, tous les widgets ne s'adaptent pas correctement aux limitations de cet écran, accessible en glissant vers la gauche depuis l' écran de verrouillage . Au final, le gain de temps par rapport au déverrouillage depuis l'écran d'accueil devient négligeable .
Les widgets sur l'écran de verrouillage ne sont pas activés automatiquement, car cette fonctionnalité est désactivée après la mise à jour. Dans tous les cas, cela ne prend que quelques étapes.
- Ouvrir les paramètres .
- Sélectionnez Affichage et Tactile .
- Accéder à l'écran de verrouillage .
- Activer les widgets sur l'écran de verrouillage .
Une fois activée, il suffit de glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran de verrouillage pour ouvrir le panneau de widgets. Glisser dans la direction opposée vous ramène à l'écran d'accueil. Un appui long active le mode édition, permettant de redimensionner , déplacer ou supprimer des widgets. Pour en supprimer un, sélectionnez-le et confirmez l'opération. Appuyer sur un emplacement vide fait apparaître le bouton « Ajouter un widget » en haut à gauche , ouvrant ainsi le sélecteur avec la nouvelle interface à deux onglets : « À la une » et « Parcourir » . L'approche de Google privilégie une gestion manuelle et relativement simple, mais les contraintes actuelles limitent trop cette fonctionnalité, à notre avis. Il s'agit encore d'une version bêta ; nous espérons donc que la version finale sera meilleure .
