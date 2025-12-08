Windows 11 25H2 arrive également pour les utilisateurs de Windows 10, mais attention à ces problèmes

L'arrivée de Windows 11 25H2 marque un tournant dans la stratégie de distribution des mises à jour de Microsoft. L'entreprise a mis cette version à la disposition de tous les utilisateurs de Windows 10 , leur offrant ainsi la possibilité de prolonger la durée de vie de leurs anciens PC. C'est dommage que tout ne brille pas par les apparences, car la mise à jour comporte plusieurs problèmes critiques que Microsoft reconnaît elle-même. La disponibilité ne modifie pas les exigences introduites en 2021 sur Windows 11. Les processeurs TPM 2.0 et plus récents restent obligatoires, critères qui ont exclu de nombreux ordinateurs encore fonctionnels sous Windows 10. L' application PC Health Check est toujours nécessaire pour vérifier la compatibilité . Même les utilisateurs de la version 23H2 , désormais obsolète, recevront la mise à jour 25H2. Microsoft considère cela comme un moyen de maintenir les systèmes à jour, même si le cycle de vie de plus en plus court des systèmes d'exploitation rend la gestion plus complexe. Microsoft reconnaît elle-même que les versions 24H2 et 25H2 souffrent de ce qu'elle qualifie de graves problèmes d'interface graphique . Ces dysfonctionnements affectent des composants essentiels. Les problèmes signalés incluent un menu Démarrer instable , un explorateur de fichiers qui plante et une barre des tâches présentant des anomalies. D'après l'entreprise, ces failles affectent principalement les systèmes professionnels, même si les ordinateurs personnels ne sont pas totalement épargnés. Par exemple, la mise à jour KB5070311 présente un autre problème : un flash blanc en mode sombre lors de l'ouverture de l'Explorateur de fichiers. Une solution existe pour corriger ce problème et accélérer l'application (désactivation de WinUI ), mais Microsoft ne l'active pas par défaut.
L'activation de la mise à jour ne nécessite qu'une seule étape. Il vous suffit d'activer l' option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles » dans les paramètres de Windows Update . Une fois cette opération effectuée, le système vous proposera d'installer la version 25H2. Les PC d'entreprise, quant à eux, obéissent à des règles distinctes . Microsoft met en place de nouvelles politiques d'authentification pour ces systèmes, dans le but affiché d'améliorer la gestion de la sécurité. Le choix de procéder immédiatement à la mise à jour reste ouvert. Chaque système présente des comportements différents, et la présence de problèmes d'interface connus fait de l'installation une étape qui doit être soigneusement évaluée . L'évolution rapide de Windows exige un équilibre constant entre le besoin d'innovation et la stabilité réelle du logiciel, particulièrement essentielle dans certains domaines.
