Microsoft augmente les prix d'Office 365. L'IA ne s'autofinancera pas.

Les clients professionnels de Microsoft 365 ont pu découvrir en avant-première les changements tarifaires qui impacteront leurs budgets. D'après l'annonce du géant de Redmond, une nouvelle structure de prix entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Cette augmentation concernera les entreprises, les institutions gouvernementales et les équipes de première ligne. Cette décision fait suite au développement des fonctionnalités de sécurité, de gestion et d'intelligence artificielle, notamment les services intégrés à Microsoft Copilot. Dans son communiqué, l'entreprise a souligné que les organisations évoluent aujourd'hui dans un contexte de cyberattaques, de besoins croissants en infrastructures et de processus de transformation s'appuyant sur de nouveaux mécanismes d'IA. L'enrichissement des fonctionnalités de la solution vise à répondre à ces besoins, et un ajustement tarifaire en fait partie.
Tous les produits ne sont pas concernés par les hausses de prix. Le forfait Business Premium restera à 22 $. En revanche, le forfait Business Standard passera de 12,50 $ à 14 $, et le forfait Business Basic de 6 $ à 7 $ par mois. Les utilisateurs des forfaits destinés aux personnels soignants seront les plus touchés par ces changements. La licence F1 passera de 2,25 $ à 3 $, et la licence F3 de 8 $ à 10 $. Microsoft a rappelé que le dernier ajustement tarifaire majeur remontait à 2022, le premier en dix ans. Le cycle sera donc raccourci en 2026, et l'entreprise n'entend pas attendre dix ans de plus pour prendre des décisions financières concernant ses formules d'abonnement.
Cette annonce a mis en lumière le rythme rapide du développement des services. D'après les données fournies par Microsoft, plus de 1 100 nouvelles fonctionnalités ont été déployées dans Microsoft 365, Security, Copilot et SharePoint au cours des douze derniers mois. Ces améliorations concernent la collaboration, la sécurité, l'analyse et l'administration. En début d'année, les utilisateurs particuliers ont été informés d'une augmentation des prix des forfaits personnels et familiaux suite au déploiement de Copilot Chat. Ils pouvaient désactiver les nouvelles fonctionnalités, mais cette opération nécessitait de trouver manuellement l'option correspondante, une manipulation que beaucoup ont jugée moins intuitive que prévu. Ces changements s'appliqueront à toutes les régions. Pour les organismes sans but lucratif, les prix seront alignés sur les tarifs commerciaux, tout en maintenant le pourcentage de réduction prévu par le règlement du programme. Les institutions gouvernementales paieront également davantage, mais toute augmentation supérieure à 10 % sera échelonnée sur les prochaines années afin d'en limiter l'impact sur les budgets publics.
Microsoft a établi une liste de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans les offres individuelles en 2026. Celles-ci comprennent des mises à jour des modules Copilot Chat, des outils de sécurité renforcés et de nouvelles options de gestion et d'analyse. L'entreprise souligne que le développement de services nécessite des investissements, et le prix des abonnements reflétera cette tendance.
Tous les produits ne sont pas concernés par les hausses de prix. Le forfait Business Premium restera à 22 $. En revanche, le forfait Business Standard passera de 12,50 $ à 14 $, et le forfait Business Basic de 6 $ à 7 $ par mois. Les utilisateurs des forfaits destinés aux personnels soignants seront les plus touchés par ces changements. La licence F1 passera de 2,25 $ à 3 $, et la licence F3 de 8 $ à 10 $. Microsoft a rappelé que le dernier ajustement tarifaire majeur remontait à 2022, le premier en dix ans. Le cycle sera donc raccourci en 2026, et l'entreprise n'entend pas attendre dix ans de plus pour prendre des décisions financières concernant ses formules d'abonnement.
Cette annonce a mis en lumière le rythme rapide du développement des services. D'après les données fournies par Microsoft, plus de 1 100 nouvelles fonctionnalités ont été déployées dans Microsoft 365, Security, Copilot et SharePoint au cours des douze derniers mois. Ces améliorations concernent la collaboration, la sécurité, l'analyse et l'administration. En début d'année, les utilisateurs particuliers ont été informés d'une augmentation des prix des forfaits personnels et familiaux suite au déploiement de Copilot Chat. Ils pouvaient désactiver les nouvelles fonctionnalités, mais cette opération nécessitait de trouver manuellement l'option correspondante, une manipulation que beaucoup ont jugée moins intuitive que prévu. Ces changements s'appliqueront à toutes les régions. Pour les organismes sans but lucratif, les prix seront alignés sur les tarifs commerciaux, tout en maintenant le pourcentage de réduction prévu par le règlement du programme. Les institutions gouvernementales paieront également davantage, mais toute augmentation supérieure à 10 % sera échelonnée sur les prochaines années afin d'en limiter l'impact sur les budgets publics.
Microsoft a établi une liste de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans les offres individuelles en 2026. Celles-ci comprennent des mises à jour des modules Copilot Chat, des outils de sécurité renforcés et de nouvelles options de gestion et d'analyse. L'entreprise souligne que le développement de services nécessite des investissements, et le prix des abonnements reflétera cette tendance.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité