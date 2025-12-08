Se connecter  
Microsoft a cédé à la pression et permettra de désactiver l'IA dans Windows 11.
Publié le: 08/12/2025 @ 15:35:42: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a ajouté la fonctionnalité Actions IA au menu contextuel de Windows 11 en mai 2025. L'outil n'a pas fait l'unanimité et, par conséquent, le fabricant, en réponse aux commentaires des utilisateurs, permet de le désactiver à partir de la version 26220.7344. Les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais désactiver les actions d'IA, ce qui en fait une fonctionnalité entièrement optionnelle. Microsoft a répondu à une demande de la communauté visant à masquer cette fonctionnalité. L'option « Actions IA », qui apparaît dans le menu contextuel, affiche souvent des cases vides et occupe de l'espace dans une section déjà surchargée. Pour désactiver cette fonctionnalité, accédez à Paramètres > Applications > Actions et décochez toutes les options associées, telles que Paint, Photos ou Teams. Les actions IA regroupent des raccourcis permettant d'effectuer des opérations telles que la recherche d'une image sur Bing, le floutage ou la suppression d'un objet dans Photos, ou encore la suppression d'un arrière-plan dans Paint. Si certains utilisateurs apprécient ces solutions, d'autres préfèrent ne pas les voir affichées en permanence dans le menu.

Microsoft ne s'arrête pas aux actions d'IA. D'autres modifications ont également été apportées pour simplifier et améliorer les fonctionnalités du menu contextuel. Par exemple, un sous-menu de gestion des fichiers a été ajouté, regroupant des options telles que « Compresser en… » et « Copier en tant que chemin ». De plus, les options relatives à OneDrive ont été regroupées dans une seule catégorie pour un accès plus facile. Bien que des fonctionnalités comme les actions IA puissent être utiles à certains utilisateurs, d'autres préfèrent un menu contextuel plus simple, sans options superflues. Ces améliorations permettront aux utilisateurs de mieux contrôler ce qui s'affiche dans cet élément d'interface clé. Malheureusement, Microsoft n'arrive pas à corriger Windows 11, et les mises à jour aggravent les problèmes du système d'exploitation. L'Explorateur de fichiers et le menu Démarrer présentent des dysfonctionnements. Plus précisément, ces bogues affectent les applications XAML, notamment celles qui contiennent les éléments mentionnés précédemment. Selon Microsoft, ces bogues touchent principalement les environnements d'entreprise, et ce, de manière limitée. Les environnements gérés sont également concernés.
