Sony a récemment mis à jour sa manette PlayStation 5. Si la nouvelle manette DualSense conserve quasiment la même apparence extérieure, cette version améliorée offre une autonomie nettement supérieure. Un utilisateur ayant déjà fait l'acquisition de la nouvelle manette a indiqué que la DualSense V2 (modèle CFI-ZCT2W) a tenu plus de 15 heures en jeu continu lors d'un test d'autonomie, soit une augmentation de 50 %. À titre de comparaison, la DualSense standard offre une autonomie d'environ 10 heures sur une seule charge. La DualSense Edge, quant à elle, tient encore moins longtemps, entre 5 et 6 heures. Les 15 heures d'autonomie de la version améliorée permettent de terminer l'intégralité de la campagne solo d'Astro Bot sans avoir à la recharger. D'après cet utilisateur, cette amélioration de l'autonomie a été obtenue grâce à la suppression de certains composants, comme le microphone secondaire, et à l'optimisation de l'électronique.
Il est à noter que des informations à ce sujet avaient déjà circulé en ligne il y a quelque temps, mais personne n'avait pu fournir de détails précis. La manette DualSense mise à jour est déjà incluse avec les nouvelles PS5 Pro et PS5 Slim, qui ont également bénéficié de modifications mineures : par exemple, une capacité de stockage interne réduite et un poids allégé pour la version Slim. La manette sera également vendue séparément ; par exemple, l'édition limitée Genshin Impact à venir est très probablement équipée du nouveau modèle, mais il est préférable de vérifier l'emballage pour confirmation. Malheureusement, il ne sera pas possible de distinguer la nouvelle manette de l'ancienne uniquement par son nom.
