Les cartes microSD feront leur retour sur les smartphones haut de gamme.

Le port microSD a longtemps été une solution simple et abordable pour étendre la mémoire interne d'un smartphone sans avoir à payer plus cher pour des appareils haut de gamme. Les fabricants ont progressivement supprimé cette option, privant les utilisateurs de flexibilité et en tirant profit de la situation. Mais la hausse des coûts de la mémoire DRAM, qui a déjà contraint des entreprises comme Micron à se retirer du marché grand public, pourrait paradoxalement se transformer en atout : selon certaines rumeurs, les fabricants de smartphones envisageraient sérieusement de réintroduire le port microSD. Une source proche du dossier ne cite pas d'entreprises spécifiques, mais affirme que des discussions sont en cours entre fournisseurs chinois. La pénurie de mémoire DRAM, qui pourrait durer au moins jusqu'au quatrième trimestre 2027, a déjà fait exploser le prix de la mémoire pour ordinateurs de bureau et portables.
Il est logique que les puces DRAM mobiles subissent également une pression à la baisse. Actuellement, le prix d'une puce LPDDR5X de 12 Go est estimé à environ 70 dollars, contre 33 dollars en début d'année. Si cette tendance se poursuit, le prix des smartphones augmentera précisément à cause du coût élevé de la RAM, mais l'ampleur de cette hausse dépendra des décisions des fabricants. Réintroduire le port microSD permettrait aux acheteurs d'opter pour des appareils d'entrée de gamme et de faire des économies, tandis que les entreprises maintiendraient leurs volumes de vente et leur chiffre d'affaires. Cependant, cela impliquerait une réduction de l'espace disponible à l'intérieur de l'appareil, auparavant occupé par la batterie, par exemple.
