Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les cartes microSD feront leur retour sur les smartphones haut de gamme.
Publié le: 08/12/2025 @ 15:33:14: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe port microSD a longtemps été une solution simple et abordable pour étendre la mémoire interne d'un smartphone sans avoir à payer plus cher pour des appareils haut de gamme. Les fabricants ont progressivement supprimé cette option, privant les utilisateurs de flexibilité et en tirant profit de la situation. Mais la hausse des coûts de la mémoire DRAM, qui a déjà contraint des entreprises comme Micron à se retirer du marché grand public, pourrait paradoxalement se transformer en atout : selon certaines rumeurs, les fabricants de smartphones envisageraient sérieusement de réintroduire le port microSD. Une source proche du dossier ne cite pas d'entreprises spécifiques, mais affirme que des discussions sont en cours entre fournisseurs chinois. La pénurie de mémoire DRAM, qui pourrait durer au moins jusqu'au quatrième trimestre 2027, a déjà fait exploser le prix de la mémoire pour ordinateurs de bureau et portables.

Il est logique que les puces DRAM mobiles subissent également une pression à la baisse. Actuellement, le prix d'une puce LPDDR5X de 12 Go est estimé à environ 70 dollars, contre 33 dollars en début d'année. Si cette tendance se poursuit, le prix des smartphones augmentera précisément à cause du coût élevé de la RAM, mais l'ampleur de cette hausse dépendra des décisions des fabricants. Réintroduire le port microSD permettrait aux acheteurs d'opter pour des appareils d'entrée de gamme et de faire des économies, tandis que les entreprises maintiendraient leurs volumes de vente et leur chiffre d'affaires. Cependant, cela impliquerait une réduction de l'espace disponible à l'intérieur de l'appareil, auparavant occupé par la batterie, par exemple.
Une nouvelle évolution de la manette Du... »« Test Morsels (PS5) - Un mélange étra...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-12Les Européens recevront un Galaxy S26 moins performant. Samsung réitère sa stratégie controversée.
02-12Samsung développe un concurrent à l'iPhone pliable.
02-12Le Galaxy S26 pourrait coûter une fortune. Tout cela est dû au conflit chez Samsung.
20-11Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 est en cours de préparation pour sa sortie.
18-11Les smartphones Samsung vont être équipés d'une application israélienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiètent des risques de perte de données.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Mamorukun ReCurse ! (PS5) - Un shoot'em up old school ressort du placard
Social Social
WhatsApp se dote d'un nouveau panneau de confidentialité, mais Meta AI l'ignore.
Android Android
Les widgets arrivent sur l'écran de verrouillage d'Android, mais peut-être aurait-il mieux valu s'en passer.
Windows Windows
Windows 11 25H2 arrive également pour les utilisateurs de Windows 10, mais attention à ces problèmes
Windows Windows
Microsoft a dissimulé une faille de sécurité de Windows pendant 8 ans. Ils prétendent que ce n'est pas grave.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?