Suite à l'augmentation du prix du Game Pass, Microsoft offre de l'argent aux joueurs.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Suite à l'augmentation du prix du Game Pass, Microsoft offre de l'argent aux jo...
Publié le: 05/12/2025 @ 16:41:10: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftCes derniers mois, les annonces de Microsoft aux joueurs ont principalement concerné des hausses de prix. Ces changements ont touché aussi bien les consoles Xbox que les abonnements au Game Pass, entraînant une augmentation significative des prix et, par conséquent, du coût d'utilisation de l'écosystème. Malgré ces changements, certains utilisateurs reçoivent désormais une nouvelle inattendue : des joueurs sélectionnés reçoivent gratuitement des codes de cartes cadeaux Xbox, envoyés sans préavis. L'information a été confirmée par Pure Xbox, qui a constaté une augmentation des publications sur Reddit. De nombreux joueurs signalent avoir reçu des codes d'une valeur de 10 $. L'utilisateur AnXboxDude, entre autres, a eu la possibilité d'échanger ce cadeau contre des jeux ou un abonnement, ce qui a surpris beaucoup de monde. Bien que cela ne compense pas les récentes augmentations de prix, il s'agit d'un geste symbolique pour certains bénéficiaires.

L'offre n'est pas valable partout, mais il est tout de même conseillé de vérifier vos notifications. Sur les consoles Xbox Series X et Series S, le code se trouve dans la section « Groupes et discussions ». Sur PC, il apparaît dans l'application Xbox, sous l'onglet « Amis », tandis que certains utilisateurs l'ont également trouvé sur la page « Offres et crédits » du site web Xbox. Les notifications proviennent de différentes régions, ce qui confirme que la distribution n'est pas limitée à un seul pays. Microsoft n'a pas précisé comment les bénéficiaires sont sélectionnés. Une personne ayant décrit la situation a reçu un code peu après l'achat de sa console, tandis que les autres n'ont effectué aucune transaction ces dernières semaines. Seul point commun : chaque code expire à la fin de l'année. Les joueurs doivent donc agir vite s'ils veulent profiter pleinement de leur cadeau.

L'opinion au sein de la communauté Xbox est partagée. Le programme Xbox Rewards, qui a longtemps permis de réduire le coût des abonnements Game Pass, a subi une modification de règlement. Depuis octobre, les joueurs ne peuvent plus utiliser leurs points directement pour payer leur abonnement. La seule option restante est de les échanger contre des cartes-cadeaux Xbox, mais leur valeur est moins avantageuse qu'auparavant. Les modifications apportées au programme de récompenses coïncident avec une augmentation du prix du Game Pass Ultimate, qui passe à 29,99 $ par mois. Les seuls avantages sont un gain de points plus important pour l'activité et des bonus hebdomadaires plus élevés. Toutefois, pour les utilisateurs, cela reste insuffisant au regard des coûts qu'ils doivent supporter pour conserver l'accès à l'ensemble des services Microsoft.
Test Morsels (PS5) - Un mélange étra... »« Le NVIDIA chinois, fait son entrée en b...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-12Outlook plante à nouveau. Cette fois-ci, cela affecte les feuilles de calcul Excel.
01-12La Suisse demande l'abandon de Microsoft 365 et des services Google. Les États-Unis peuvent tout espionner.
25-11Copilot bénéficiera d'une nouvelle fonction vocale qui facilitera l'utilisation de l'IA.
21-11L'expérience plein écran Xbox arrive sur appareils portables
19-11Microsoft Azure a bloqué la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Morsels (PS5) - Un mélange étrange de rogue-like, de collecte de créatures et de twin-stick shooter
Microsoft Microsoft
Suite à l'augmentation du prix du Game Pass, Microsoft offre de l'argent aux joueurs.
Matériel Matériel
Le NVIDIA chinois, fait son entrée en bourse. Les cartes graphiques à plus de 30 cœurs pourraient bientôt alimenter le monde entier.
Consoles Consoles
La PS5 Pro recevra une mise à jour majeure « PSSR 2 » avec une super-résolution multi-images en 2026
Vidéo Vidéo
Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?