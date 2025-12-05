Suite à l'augmentation du prix du Game Pass, Microsoft offre de l'argent aux joueurs.

Ces derniers mois, les annonces de Microsoft aux joueurs ont principalement concerné des hausses de prix. Ces changements ont touché aussi bien les consoles Xbox que les abonnements au Game Pass, entraînant une augmentation significative des prix et, par conséquent, du coût d'utilisation de l'écosystème. Malgré ces changements, certains utilisateurs reçoivent désormais une nouvelle inattendue : des joueurs sélectionnés reçoivent gratuitement des codes de cartes cadeaux Xbox, envoyés sans préavis. L'information a été confirmée par Pure Xbox, qui a constaté une augmentation des publications sur Reddit. De nombreux joueurs signalent avoir reçu des codes d'une valeur de 10 $. L'utilisateur AnXboxDude, entre autres, a eu la possibilité d'échanger ce cadeau contre des jeux ou un abonnement, ce qui a surpris beaucoup de monde. Bien que cela ne compense pas les récentes augmentations de prix, il s'agit d'un geste symbolique pour certains bénéficiaires.
L'offre n'est pas valable partout, mais il est tout de même conseillé de vérifier vos notifications. Sur les consoles Xbox Series X et Series S, le code se trouve dans la section « Groupes et discussions ». Sur PC, il apparaît dans l'application Xbox, sous l'onglet « Amis », tandis que certains utilisateurs l'ont également trouvé sur la page « Offres et crédits » du site web Xbox. Les notifications proviennent de différentes régions, ce qui confirme que la distribution n'est pas limitée à un seul pays. Microsoft n'a pas précisé comment les bénéficiaires sont sélectionnés. Une personne ayant décrit la situation a reçu un code peu après l'achat de sa console, tandis que les autres n'ont effectué aucune transaction ces dernières semaines. Seul point commun : chaque code expire à la fin de l'année. Les joueurs doivent donc agir vite s'ils veulent profiter pleinement de leur cadeau.
L'opinion au sein de la communauté Xbox est partagée. Le programme Xbox Rewards, qui a longtemps permis de réduire le coût des abonnements Game Pass, a subi une modification de règlement. Depuis octobre, les joueurs ne peuvent plus utiliser leurs points directement pour payer leur abonnement. La seule option restante est de les échanger contre des cartes-cadeaux Xbox, mais leur valeur est moins avantageuse qu'auparavant. Les modifications apportées au programme de récompenses coïncident avec une augmentation du prix du Game Pass Ultimate, qui passe à 29,99 $ par mois. Les seuls avantages sont un gain de points plus important pour l'activité et des bonus hebdomadaires plus élevés. Toutefois, pour les utilisateurs, cela reste insuffisant au regard des coûts qu'ils doivent supporter pour conserver l'accès à l'ensemble des services Microsoft.
