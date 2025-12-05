Le NVIDIA chinois, fait son entrée en bourse. Les cartes graphiques à plus de 30 cœurs pourraient bientôt alimenter le monde entier.

Se connecter  
Publié le: 05/12/2025 @ 16:39:13: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielMoore Threads, fabricant chinois de processeurs graphiques souvent surnommé le « Nvidia chinois », a fait une entrée fracassante à la Bourse de Shanghai. Le cours de son action a bondi de plus de 400 % dès son premier jour de cotation, clôturant à 600,50 yuans, soit plus de cinq fois son prix d'introduction de 114,28 yuans. Moore Threads est une entreprise technologique basée à Pékin et fondée en 2020, spécialisée dans la production d'unités de traitement graphique (GPU) dotées d'unités de traitement réseau (NPU) dédiées à l'intelligence artificielle. L'entreprise développe ses propres puces d'entraînement pour l'IA, avec l'ambition de devenir une alternative chinoise à l'américain Nvidia. Le produit de l'introduction en bourse servira à accélérer la recherche et le développement d'une nouvelle génération de puces GPU développées en interne pour l'entraînement et l'inférence de l'IA, ainsi qu'à compléter le fonds de roulement.

Le succès de Moore Threads est d'autant plus remarquable que l'entreprise est soumise à des sanctions américaines depuis 2023, qui restreignent son accès aux procédés de fabrication de pointe et aux usines de semi-conducteurs. Cependant, cela n'a pas dissuadé les investisseurs. L'entrée en bourse de Moore Threads s'inscrit dans une stratégie plus large de Pékin visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs de puces américains. Parmi les autres acteurs de ce segment figurent Huawei, Cambricon (dont les actions ont progressé de plus de 100 % cette année), Enflame Technology et Biren Technology.

Washington maintient depuis des années des restrictions à l'exportation sur Nvidia , empêchant ainsi la vente de puces d'IA de pointe à la Chine. Récemment, Pékin a également commencé à bloquer les importations de processeurs Nvidia, favorisant ainsi les alternatives nationales. Les autorités chinoises accélèrent par ailleurs l'approbation des introductions en bourse de sociétés de semi-conducteurs dans le cadre d'une politique visant à accroître l'indépendance technologique du pays. Qui sait, avec la hausse des prix, peut-être verrons-nous apparaître des PC équipés de cartes graphiques Moore Threads l'année prochaine ?
