La PS5 Pro recevra une mise à jour majeure « PSSR 2 » avec une super-résolution multi-images en 2026

Selon un rapport non confirmé de Moore's Law is Dead, Sony travaille sur une mise à niveau complète de sa technologie de mise à l'échelle d'image pour la PS5 Pro. Nom de code interne : Multi Frame Super Resolution 2, ou MFSR2. Cette technologie devrait être disponible dès 2026 et améliorera la solution PSSR existante de plusieurs manières. D'après un développeur utilisant les outils de Sony, cette nouvelle approche réduit les besoins en données d'entrée, diminue la consommation de mémoire et allège la charge de travail du GPU. Parallèlement, la qualité d'image devrait s'améliorer : Sony fournit déjà aux studios des outils d'analyse permettant de mieux identifier les défauts de la PSSR actuelle. Ces indications concordent avec les plaintes concernant les artefacts dans divers jeux. Le rapport décrit MFSR2 comme une refonte complète basée sur une nouvelle interface de programmation. Les jeux devront donc être mis à jour pour exploiter pleinement cette technologie. Le site Moore's Law is Dead compare cette avancée au passage de la puce FSR 3 à la FSR 4 d'AMD. Le PSSR continuera d'être géré indépendamment de la méthodologie d'AMD, ce qui laisse supposer un développement parallèle. Ces informations proviendraient de documents auxquels le développeur a accès. Sony n'a fait aucune confirmation officielle.
