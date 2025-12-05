Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars
Publié le: 05/12/2025 @ 15:26:24: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoNetflix, Inc. et Warner Bros. Discovery, Inc. ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO. La transaction, en numéraire et en actions, est valorisée à 27,75 $ par action WBD, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 82,7 milliards de dollars (dont 72 milliards de dollars de capitalisation boursière). La transaction devrait être finalisée après la scission, annoncée précédemment, de la division Réseaux mondiaux de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, opération désormais prévue pour le troisième trimestre 2026. Cette acquisition réunit deux entreprises pionnières du divertissement, alliant l'innovation, la portée mondiale et le service de streaming de pointe de Netflix au patrimoine centenaire de Warner Bros. en matière de narration de récits d'exception. Des franchises, séries et films cultes comme The Big Bang Theory, Les Sopranos, Game of Thrones, Le Magicien d'Oz et l'univers DC rejoindront le vaste catalogue de Netflix, qui comprend déjà Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescence et Extraction .
La PS5 Pro recevra une mise à jour maje... »« Intel suspend la vente d'une division cl...
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-12YouTube est totalement incapable de gérer le contenu généré par l'IA
03-12YouTube Recap arrive pour pointer du doigt des habitudes dont nous ignorions l'existence.
01-12Netflix supprime le bouton Cast des smartphones : voici ce qui se passe
27-11YouTube prépare une fonctionnalité qui permettra un meilleur adéquation des contenus sur le site.
14-11Disney+ proposera bientôt du contenu généré par les utilisateurs grâce à l'IA.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La PS5 Pro recevra une mise à jour majeure « PSSR 2 » avec une super-résolution multi-images en 2026
Vidéo Vidéo
Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars
Intel Intel
Intel suspend la vente d'une division clé à la dernière minute
Internet Internet
Nouvelle panne de Cloudflare. La moitié d'Internet est à nouveau hors service.
Apple Apple
L'iPhone Air a perdu la moitié de son prix en dix semaines.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?