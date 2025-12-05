Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars

Netflix, Inc. et Warner Bros. Discovery, Inc. ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO. La transaction, en numéraire et en actions, est valorisée à 27,75 $ par action WBD, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 82,7 milliards de dollars (dont 72 milliards de dollars de capitalisation boursière). La transaction devrait être finalisée après la scission, annoncée précédemment, de la division Réseaux mondiaux de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, opération désormais prévue pour le troisième trimestre 2026. Cette acquisition réunit deux entreprises pionnières du divertissement, alliant l'innovation, la portée mondiale et le service de streaming de pointe de Netflix au patrimoine centenaire de Warner Bros. en matière de narration de récits d'exception. Des franchises, séries et films cultes comme The Big Bang Theory, Les Sopranos, Game of Thrones, Le Magicien d'Oz et l'univers DC rejoindront le vaste catalogue de Netflix, qui comprend déjà Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescence et Extraction .
