Intel suspend la vente d'une division clé à la dernière minute

Intel a officiellement renoncé à son projet de scinder sa division Network and Edge Group (NEX). Jusqu'à récemment, la direction envisageait de la vendre à une nouvelle entité et préparait même le terrain pour une séparation organisationnelle complète. Cependant, le projet est désormais suspendu et NEX reste au sein de l'entreprise. La décision d'Intel ne constitue pas un simple ajustement stratégique, mais un revirement complet de sa politique passée. Reuters a rapporté que la direction de l'entreprise étudiait la possibilité de transformer NEX en filiale, dans le but ultime de la préparer à la vente. Cette division est responsable du développement de puces Ethernet et d'équipements de communication, un segment clé pour l'infrastructure réseau et le traitement des données. La situation a commencé à évoluer après une restructuration en septembre 2024, lorsque NEX a fusionné avec le Client Computing Group. À cette époque, l'entreprise a transféré ses responsabilités en matière d'informatique de périphérie hors de NEX, et le nouveau PDG, Lip-Bu Tan, entré en fonction en mars 2025, a dû se prononcer sur l'avenir de cette division. Pendant un temps, le risque de vendre les actifs technologiques et certains brevets de l'entreprise a été réel. Finalement, le conseil d'administration a décidé de maintenir NEX au sein de l'organisation.
L'analyse du rapport financier du troisième trimestre 2025 a marqué un tournant. Intel a enregistré un bénéfice net significatif pour la première fois depuis longtemps, mettant fin à une série de pertes. Ces résultats se sont avérés si solides que la direction a adopté une approche plus prudente vis-à-vis des cessions d'actifs. Dans le même temps, le poids d'une année 2024 historiquement faible continuait de peser. La perte nette, estimée à environ 19 milliards de dollars, représentait le résultat négatif le plus important de l'histoire de l'entreprise. La plupart des divisions ont enregistré des baisses de chiffre d'affaires : le segment Client Computing Group a reculé de 9 % sur un an, le groupe Datacenter and AI de 3 % et la division de fabrication à façon d'un impressionnant 13 %, clôturant l'année sur une lourde perte d'exploitation. Au milieu de cette incertitude, une division se distinguait toutefois nettement : NEX. Le groupe Réseau et Edge a vu son chiffre d'affaires progresser de 10 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, devenant ainsi le seul à clôturer l'année 2024 avec un résultat positif. Dans un contexte d'incertitude financière, il s'est imposé comme le pilier le plus solide de l'ensemble du groupe.
Dans un communiqué officiel, Intel a souligné que NEX demeure un élément clé de sa stratégie technologique. L'entreprise a insisté sur le fait que le maintien de cette division en interne renforce ses segments IA, centres de données et edge computing. Cette décision vise à garantir un développement plus cohérent des puces, des logiciels et des solutions système. Selon Bloomberg, Ericsson, qui a déjà entamé des discussions préliminaires avec Intel, serait intéressé par cette acquisition. Le fabricant suédois d'infrastructures de télécommunications avait envisagé d'acquérir une partie de NEX, voire la totalité de la division. Toutefois, les négociations n'ont pas abouti et le dossier est désormais clos. En coulisses, des rumeurs circulent selon lesquelles la décision de conserver NEX dissimulerait également des motivations cachées. Début 2025, Intel a bénéficié d'une importante injection de capitaux. Le gouvernement américain a acquis une participation de 10 % pour 8,9 milliards de dollars, tandis que le conglomérat japonais SoftBank a investi 2 milliards de dollars supplémentaires. Nvidia, concurrent direct d'Intel sur le marché des accélérateurs d'IA, a également manifesté son intérêt. Pour Intel, qui tente de redresser la barre après des années de difficultés, NEX est devenu l'un de ses actifs les plus précieux, et sa vente n'est plus une option envisageable.
