Nouvelle panne de Cloudflare. La moitié d'Internet est à nouveau hors service.

Cloudflare subit une nouvelle panne. Des utilisateurs du monde entier signalent des problèmes d'accès aux sites web et aux services. Les premiers signalements de la panne sont arrivés vendredi matin du monde entier. Des utilisateurs ont indiqué que divers sites web et services étaient inaccessibles, et la panne a rapidement été attribuée à Cloudflare, qui fournit environ 20 % des services Internet mondiaux. Le panneau de connexion de Cloudflare était inaccessible et de nombreux sites web utilisant la plateforme affichaient une erreur interne. Le portail Cloudflare lui-même était hors service. L'entreprise a confirmé le problème, sans toutefois fournir de détails ; la cause exacte de la panne reste donc inconnue. Elle a seulement assuré que le problème avait été identifié et résolu. Parmi les sites touchés par la panne figuraient LinkedIn, Vinted, Canva et Downdetector.. Il semble que tout soit rentré dans l'ordre. Malheureusement, il ne s'agit pas de la première panne affectant cette plateforme, même si celle-ci a été moins étendue que la précédente.
En novembre, Cloudflare a subi une panne majeure, paralysant des dizaines de sites web et de plateformes, dont Twitter. Cette panne a été particulièrement visible en Europe, Cloudflare étant un élément essentiel du réseau internet, ses pannes ont des répercussions sur l'ensemble du monde numérique. Selon les estimations, Cloudflare alimente 20 % de tous les services mondiaux, dont 32,8 % des 10 000 premiers. Toute interruption de service pourrait entraîner des pertes de plusieurs millions de dollars pour ses clients.
