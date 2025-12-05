Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Nouvelle panne de Cloudflare. La moitié d'Internet est à nouveau hors service.
Publié le: 05/12/2025 @ 15:20:13: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetCloudflare subit une nouvelle panne. Des utilisateurs du monde entier signalent des problèmes d'accès aux sites web et aux services. Les premiers signalements de la panne sont arrivés vendredi matin du monde entier. Des utilisateurs ont indiqué que divers sites web et services étaient inaccessibles, et la panne a rapidement été attribuée à Cloudflare, qui fournit environ 20 % des services Internet mondiaux. Le panneau de connexion de Cloudflare était inaccessible et de nombreux sites web utilisant la plateforme affichaient une erreur interne. Le portail Cloudflare lui-même était hors service. L'entreprise a confirmé le problème, sans toutefois fournir de détails ; la cause exacte de la panne reste donc inconnue. Elle a seulement assuré que le problème avait été identifié et résolu. Parmi les sites touchés par la panne figuraient LinkedIn, Vinted, Canva et Downdetector.. Il semble que tout soit rentré dans l'ordre. Malheureusement, il ne s'agit pas de la première panne affectant cette plateforme, même si celle-ci a été moins étendue que la précédente.

En novembre, Cloudflare a subi une panne majeure, paralysant des dizaines de sites web et de plateformes, dont Twitter. Cette panne a été particulièrement visible en Europe, Cloudflare étant un élément essentiel du réseau internet, ses pannes ont des répercussions sur l'ensemble du monde numérique. Selon les estimations, Cloudflare alimente 20 % de tous les services mondiaux, dont 32,8 % des 10 000 premiers. Toute interruption de service pourrait entraîner des pertes de plusieurs millions de dollars pour ses clients.
Intel suspend la vente d'une division cl... »« L'iPhone Air a perdu la moitié de son p...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-12Cloudflare rencontre également des difficultés aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blâmer.
28-11Un drone d'Amazon a paralysé Internet au Texas. Tout a été filmé !
26-11Amazon veut détrôner Starlink avec une antenne 1 Gbit/s
25-11La Chine possède des armes capables de détruire les câbles internet sous-marins.
21-11Google et Meta suspendent leurs travaux sur les câbles sous-marins
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La PS5 Pro recevra une mise à jour majeure « PSSR 2 » avec une super-résolution multi-images en 2026
Vidéo Vidéo
Netflix va racheter Warner Bros. et HBO Max pour 82,7 milliards de dollars
Intel Intel
Intel suspend la vente d'une division clé à la dernière minute
Internet Internet
Nouvelle panne de Cloudflare. La moitié d'Internet est à nouveau hors service.
Apple Apple
L'iPhone Air a perdu la moitié de son prix en dix semaines.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?