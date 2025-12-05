Se connecter  
L'iPhone Air a perdu la moitié de son prix en dix semaines.
Publié le: 05/12/2025 @ 15:17:44: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleOn peut affirmer sans risque de se tromper que l'iPhone Air, fleuron ultra-fin du marché, est en train de devenir un échec commercial, ce qui se reflète directement sur sa valeur sur le marché de l'occasion. Dans un récent rapport, SellCell a analysé la chute des prix de la gamme iPhone 17 sur une période de dix semaines, à partir des données de plus de quarante services de rachat américains. Selon ces données, l'iPhone Air a déjà perdu entre 40,3 % et 47,7 % de son prix initial, selon sa capacité de stockage. L'iPhone Air 256 Go, vendu à 999 $, est désormais 40,3 % moins cher sur le marché de l'occasion. La version 512 Go, à 1 199 $, a perdu 45 %, et le modèle haut de gamme 1 To, qui coûtait 1 399 $, est maintenant estimé à environ 668 $, soit une différence de 47,7 %.

À titre de comparaison, l'iPhone 16 Plus 128 Go a perdu 41,6 % de sa valeur sur la même période de dix semaines l'an dernier, tandis que l'iPhone 16 standard 128 Go a chuté de 44,2 %. Le reste de la gamme iPhone 17 a affiché une performance bien plus solide, avec une baisse de prix moyenne de 34,6 % sur ces mêmes dix semaines. L'iPhone 17 Pro Max 256 Go a enregistré le meilleur résultat, avec une baisse de 26,1 %. L'iPhone 17 Pro 256 Go a perdu 32 %, tandis que l'iPhone 17 standard 256 Go a perdu environ 33 %. Autrement dit, ce smartphone ultra-fin s'est révélé si peu attractif que sa valeur de revente a presque été divisée par deux en seulement deux mois depuis sa sortie. Et ce pourcentage ne fera qu'augmenter avec le temps, la popularité de l'appareil déclinant de semaine en semaine.
