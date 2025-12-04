Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
007 First Light - Découvrez le premier épisode de "Beyond the Light"
Publié le: 04/12/2025 @ 17:18:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosIO Interactive et Amazon MGM Studios ont dévoilé aujourd’hui le premier épisode de “Beyond the Light”, une série de carnets de développeurs qui donnent plus de détails sur la création de 007 First Light. Cette série explore la conception du jeu et son processus créatif, en commençant par un premier épisode consacré au gameplay. 007 First Light est un récit original et unique, réinventant les origines de James Bond. Sa sortie est prévue le 27 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 et PC, les précommandes sont déjà ouvertes. Dans ce premier épisode, Andreas Krogh, Directeur du gameplay, et Thomas Pulluello, Senior Level Designer, dévoilent les coulisses du développement et expliquent comment l’équipe d’IOI donne vie à ce jeune James Bond à travers une narration interactive et un gameplay immersif.



Au cœur du gameplay de 007 First Light se trouve l’Approche Créative qui permet aux joueurs d’accomplir leurs missions à leur manière, que ce soit par l’infiltration, l’action directe ou un mélange des deux. Le gameplay repose sur plusieurs piliers : Spycraft, Instinct, Gadgets et Combat qui définissent la façon dont les joueurs peuvent exploiter les compétences, le charme et l’intelligence de Bond. Spycraft permet d’observer, d’infiltrer et de tirer parti des opportunités grâce à la discrétion et à la collecte d’informations. Instinct reflète la capacité d’adaptation de Bond, offrant aux joueurs la possibilité de bluffer, de tromper ou de bénéficier d’une concentration accrue sous pression. Les gadgets de la section Q offrent plus de possibilités en combat, proposant de nouvelles façons d’improviser et de déjouer les ennemis. Parallèlement, le combat mêle tirs précis, éliminations rapprochées et interactions avec l’environnement, garantissant que chaque affrontement soit à la fois unique et cinématographique.
« Test Bus World (Xbox Series X) - Conduis...
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-12Test Bus World (Xbox Series X) - Conduisez un bus dans des situations périlleuses
04-12Syberia Remastered : Découvrez la nouvelle bande-annonce des récompenses
03-12Test Sonic Wings Reunion (PS5) - Un shoot'em up qui ne fait pas honneur à ses racines
02-12Test Neon Inferno (PS5) - Un jeu d'action rétro qui a du style
02-12GTA Vice City a l'air d'une version remasterisée grâce aux fans
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
007 First Light - Découvrez le premier épisode de "Beyond the Light"
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Bus World (Xbox Series X) - Conduisez un bus dans des situations périlleuses
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Syberia Remastered : Découvrez la nouvelle bande-annonce des récompenses
Windows Windows
Le chaos règne autour de Windows 11. Microsoft ignore quels processeurs sont compatibles.
Google Google
Avec la fonction Retouche de Google Photos, les selfies deviendront de plus en plus parfaits (et faux), même les selfies de groupe.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?