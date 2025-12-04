007 First Light - Découvrez le premier épisode de "Beyond the Light"

Publié le: 04/12/2025 @ 17:18:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
IO Interactive et Amazon MGM Studios ont dévoilé aujourd’hui le premier épisode de “Beyond the Light”, une série de carnets de développeurs qui donnent plus de détails sur la création de 007 First Light. Cette série explore la conception du jeu et son processus créatif, en commençant par un premier épisode consacré au gameplay. 007 First Light est un récit original et unique, réinventant les origines de James Bond. Sa sortie est prévue le 27 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 et PC, les précommandes sont déjà ouvertes. Dans ce premier épisode, Andreas Krogh, Directeur du gameplay, et Thomas Pulluello, Senior Level Designer, dévoilent les coulisses du développement et expliquent comment l’équipe d’IOI donne vie à ce jeune James Bond à travers une narration interactive et un gameplay immersif.
Au cœur du gameplay de 007 First Light se trouve l’Approche Créative qui permet aux joueurs d’accomplir leurs missions à leur manière, que ce soit par l’infiltration, l’action directe ou un mélange des deux. Le gameplay repose sur plusieurs piliers : Spycraft, Instinct, Gadgets et Combat qui définissent la façon dont les joueurs peuvent exploiter les compétences, le charme et l’intelligence de Bond. Spycraft permet d’observer, d’infiltrer et de tirer parti des opportunités grâce à la discrétion et à la collecte d’informations. Instinct reflète la capacité d’adaptation de Bond, offrant aux joueurs la possibilité de bluffer, de tromper ou de bénéficier d’une concentration accrue sous pression. Les gadgets de la section Q offrent plus de possibilités en combat, proposant de nouvelles façons d’improviser et de déjouer les ennemis. Parallèlement, le combat mêle tirs précis, éliminations rapprochées et interactions avec l’environnement, garantissant que chaque affrontement soit à la fois unique et cinématographique.
Au cœur du gameplay de 007 First Light se trouve l’Approche Créative qui permet aux joueurs d’accomplir leurs missions à leur manière, que ce soit par l’infiltration, l’action directe ou un mélange des deux. Le gameplay repose sur plusieurs piliers : Spycraft, Instinct, Gadgets et Combat qui définissent la façon dont les joueurs peuvent exploiter les compétences, le charme et l’intelligence de Bond. Spycraft permet d’observer, d’infiltrer et de tirer parti des opportunités grâce à la discrétion et à la collecte d’informations. Instinct reflète la capacité d’adaptation de Bond, offrant aux joueurs la possibilité de bluffer, de tromper ou de bénéficier d’une concentration accrue sous pression. Les gadgets de la section Q offrent plus de possibilités en combat, proposant de nouvelles façons d’improviser et de déjouer les ennemis. Parallèlement, le combat mêle tirs précis, éliminations rapprochées et interactions avec l’environnement, garantissant que chaque affrontement soit à la fois unique et cinématographique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité