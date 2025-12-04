Test Bus World (Xbox Series X) - Conduisez un bus dans des situations périlleuses

Publié le: 04/12/2025 @ 16:46:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Bus World nous met dans la peau d'un chauffeur de bus , mais notre mission ne sera pas de transporter des passagers d'un point A à un point B. Certes, votre objectif final reste le même , mais le contexte qui vous poussera à conduire sera différent : il ne s'agira plus du bonheur des clients – qui demeure pourtant essentiel au jeu – mais plutôt d'échapper à des situations périlleuses, comme un tremblement de terre ou un tsunami. Il n'y a donc pas de véritable scénario, mais plutôt des mises en situation qui vous feront vivre différents moments critiques pour la sécurité d'une communauté. Le premier scénario de Bus World se déroule à Tchernobyl. Votre mission consiste à aider des personnes à fuir la ville dévastée en 1986 par l'explosion du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire. Le jeu démarre immédiatement et vous apprend les bases (frein à main, ouverture des portes pour les passagers et conduite) avant de vous demander de suivre le convoi jusqu'à Kiev , où se trouve le refuge. Le choix de cette tragédie comme point de départ de Bus World pourrait s'expliquer par les origines du studio russe KishMish Games, dont la centrale nucléaire de Tchernobyl était située en Union soviétique. Une fois ce premier scénario terminé, d'autres vous attendent dans la même zone, ainsi que dans de nombreux autres endroits du monde. Chaque scénario vous plongera dans des situations légèrement différentes. Chaque bus est également fidèlement reproduit (en fonction de l'année où il apparaît). Ce facteur se reflète aussi dans sa conduite. Un bus ancien sera plus lent qu'un bus moderne , par exemple. Cependant, la prise en main des commandes laisse à désirer : elles sont un peu molles, comme un savon. En d'autres termes, elles glissent beaucoup, ce qui est particulièrement perceptible au freinage.
