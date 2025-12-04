Syberia Remastered : Découvrez la nouvelle bande-annonce des récompenses

Publié le: 04/12/2025 @ 16:44:28: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microids présente la nouvelle bande-annonce des récompenses de Syberia Remastered , qui met en lumière l'accueil chaleureux réservé au jeu depuis sa sortie. Le titre est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Quest 3. Développé conjointement par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, Syberia Remastered invite les joueurs à revivre le voyage inoubliable de Kate Walker, une avocate new-yorkaise lancée dans une quête initiatique à la recherche de Hans Voralberg. Des graphismes repensés, des animations remaniées et une interface modernisée enrichissent cette expérience intemporelle, tout en préservant la profondeur narrative et émotionnelle au cœur de l'œuvre de Benoît Sokal. Avec cette version remasterisée, Microids poursuit son engagement à faire revenir des titres classiques de son catalogue, suite au succès critique du remake d' Amerzone – The Explorer's Legacy .
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité