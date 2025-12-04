Le chaos règne autour de Windows 11. Microsoft ignore quels processeurs sont compatibles.

La configuration matérielle requise pour Windows 11 fait débat, car le système nécessite un module TPM 2.0 pour fonctionner, une fonctionnalité absente de certains processeurs plus anciens. Microsoft refuse de déroger à cette exigence et publie régulièrement des informations permettant aux utilisateurs de vérifier quels processeurs y répondent. La dernière mise à jour de cette liste a semé la confusion. Auparavant, le document de configuration requise pour Windows 11 incluait une liste détaillée des processeurs compatibles, tels que l'Intel Core i7-8700K et le Core i9-9900K. Cependant, la dernière version de cette liste n'affiche plus que les noms de gamme, accompagnés d'un lien vers le site web d'Intel, au lieu des noms complets des processeurs. Par exemple, seule une catégorie générale apparaît, comme « Intel Core i7 (14e génération) » ou « Intel Core série 7000X ». Cette simplification, probablement destinée à simplifier la liste, a engendré une confusion inutile et perturbé le fonctionnement d'un système qui fonctionnait correctement auparavant. Prenons l'exemple du Core i7-7820HQ, qui équipe la Surface Studio 2 et figurait auparavant parmi les processeurs Kaby Lake officiellement compatibles. Suite à une récente mise à jour, il n'est plus sur la liste, bien que la Surface Studio 2 soit livrée avec Windows 11 préinstallé. On trouve également une puce comme le Celeron 3867U, compatible avec Windows 11. Fait intéressant, la liste mise à jour ne comprend que des puces Intel.
Concernant AMD et Qualcomm, la liste des modèles n'a pas été mise à jour depuis un certain temps ; elle ne comprend donc même pas les modèles les plus récents de la série Ryzen 9. Microsoft précise que les processeurs compatibles avec Windows 11, mais non répertoriés dans la documentation, seront également pris en charge. L'entreprise a également annoncé que la liste des processeurs sera mise à jour après la publication des mises à jour majeures du système. L'absence des dernières puces AMD dans cette liste n'est pas problématique, puisqu'elles sont compatibles avec Windows 11. Cependant, le changement d'approche de l'entreprise vis-à-vis des processeurs Intel peut engendrer une certaine confusion. Heureusement, des liens vers les fiches produits de chaque génération ont été ajoutés sur le site web d'Intel, fournissant ainsi toutes les informations nécessaires. De leur côté, les utilisateurs de puces plus anciennes pourraient supposer à tort qu'ils pourront installer le système car leur puce ne figure pas sur la liste et n'est donc pas prise en charge.
Il est tout de même possible d'installer Windows 11 sur un ordinateur doté d'un processeur non officiellement pris en charge. Pour ce faire, vous pouvez modifier le registre système ou utiliser des outils comme Rufus, qui créent un support d'installation. Ce support externe, de préférence une clé USB, est nécessaire pour y transférer les fichiers. Ce programme d'installation est compatible avec tous les ordinateurs.
