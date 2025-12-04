Avec la fonction Retouche de Google Photos, les selfies deviendront de plus en plus parfaits (et faux), même les selfies de groupe.

Google Photos s'apprête à lancer Retouche , une série d'outils conçus pour agir sur des zones spécifiques du visage, afin de rendre nos selfies toujours plus parfaits . Cette nouvelle fonctionnalité intéressera ceux qui prennent souvent des photos de groupe et qui ont besoin d'un contrôle précis des détails, car elle peut être appliquée de manière sélective grâce à la reconnaissance séparée des visages au sein d'une même image. L'option Retouche apparaîtra dans l' onglet Actions de l'éditeur Google Photos. Lors de son premier lancement, elle nécessitera le téléchargement de 16 Mo de modèles d'apprentissage automatique , indispensables à la génération des effets. Une fois le téléchargement terminé, vous aurez accès à une interface dédiée affichant les options disponibles. Les outils permettent de travailler sur six zones du visage : le teint , le contour des yeux , les iris , les dents , les sourcils et les lèvres . Chaque commande comprend un curseur pour ajuster l’intensité de l’effet, offrant ainsi une intervention plus précise que les fonctions génériques déjà présentes dans l’application. La gestion de plusieurs visages est un aspect essentiel. Google Photos reconnaît automatiquement jusqu'à six visages sur une même photo et permet de les modifier individuellement . Si une image contient plus de six personnes, l'application affiche un avertissement et empêche la modification de la liste des visages détectés, du moins dans cette première version découverte par Android Authority .
La fonctionnalité semble quasiment finalisée , mais elle n'est pas encore disponible, même pas en version bêta, et aucune date de sortie publique n'est annoncée. Ces informations proviennent de l'analyse du code de l'application, une pratique utile pour identifier les éléments en développement, mais qui ne garantit pas la disponibilité effective des fonctionnalités identifiées. Même sans annonces officielles, l'existence d'une interface complète suggère que le travail est déjà à un stade avancé et invite à réfléchir à la manière dont des fonctions de ce type pourraient influencer l'utilisation quotidienne des applications photographiques, notamment en ce qui concerne la retouche de plus en plus spécifique, sans parler de la « question éthique » d'un web de plus en plus peuplé de « fausses images » de toutes sortes et à tous les degrés.
