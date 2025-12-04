Google dévoile les tendances de recherche pour 2025. Les résultats sont surprenants.

Google a publié son résumé annuel des recherches pour 2025, présentant les tendances les plus marquantes qui ont dominé Internet au cours de l'année écoulée. Le classement « Recherches de l'année » ne se base pas sur le nombre total de requêtes, mais sur les termes qui ont connu la plus forte augmentation de popularité par rapport à l'année précédente. Voici les 10 recherches les plus populaires aux États-Unis : 1 Charlie Kirk, 2 KPop Demon Hunters, 3 Labubu, 4 iPhone 17, 5 One Big Beautiful Bill Act, 6 Zohran Mamdani, 7 DeepSeek, 8 Government shutdown, 9 FIFA Club World Cup et 10 Tariffs. Le classement américain réserve quelques surprises. La présence de l'iPhone 17 à la quatrième place confirme l'immense intérêt suscité par le nouveau modèle d'Apple, qui a conquis le cœur du public grâce à des améliorations significatives et à des ventes remarquables. La véritable surprise réside cependant dans le classement de K-Pop Demon Hunters à la deuxième place et celui de DeepSeek à la septième : les experts admettent avoir sous-estimé l'intérêt porté à ces sujets. La liste souligne également l'importance des enjeux politiques et économiques cette année, avec des articles de fond sur la législation et les droits de douane.
Les 5 actualités les plus brûlantes : One Big Beautiful Bill Act, Government shutdown, Charlie Kirk assassination, Tariffs, No Kings protest . La catégorie « Actualités » était dominée par les sujets politiques et économiques, témoignant de l’intensité des événements socio-politiques survenus aux États-Unis en 2025.
Les 5 acteurs les plus en vogue : Pedro Pascal, Malachi Barton, Walton Goggins, Pamela Anderson, Charlie Sheen. Dans la catégorie interprétation, Pedro Pascal arrive en tête, confirmant sa domination sur la culture populaire. Pamela Anderson fait un retour remarqué à la quatrième place, ce qui pourrait annoncer son retour sur le devant de la scène.
Les 5 personnalités les plus en vogue : Zohran Mamdani, Tyler Robinson, d4vd, Erika Kirk, Le pape Léon XIV
Les 5 jeux les plus populaires : Clair Obscur : Expédition 33, Battlefield 6, Hollow Knight : Silksong, ARC Raiders, The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered. Le monde du jeu vidéo est dominé par des titres inédits comme Clair Obscur : Expedition 33 et des suites et remakes très attendus. Hollow Knight : Silksong, un jeu que les fans attendent depuis des années, bénéficie d'un excellent classement. Battlefield 6 et Oblivion Remastered montrent quant à eux que les joueurs apprécient également les titres qu'ils connaissent et aiment déjà.
Top 5 des vidéos les plus populaires : KPop Demon Hunters, Sinners, The Minecraft Movie, Happy Gilmore 2, Thunderbolts. KPop Demon Hunters réitère son succès dans la catégorie cinéma, témoignant de l'immense intérêt suscité par ce titre. Minecraft, le film et Happy Gilmore 2 sont des productions qui évoquent la nostalgie et l'émotion auprès d'un large public.
Top 5 des séries les plus populaires : The Hunting Wives, The White Lotus, The Pitt, The Summer I Turned Pretty, Squid Game
Les 5 principales tendances générales : AI action figure, AI Barbie, Holy airball, AI Ghostface, AI Polaroid . L'intelligence artificielle domine les tendances mondiales d'une manière inédite. Quatre des cinq termes de recherche les plus fréquents contiennent « IA », témoignant de l'intérêt croissant pour cette technologie dans divers contextes.
Les 10 recherches les plus populaires au monde : 1 Gemini, 2 India vs England, 3 Charlie Kirk, 4 Club World Cup, 5 India vs Australia, 6 DeepSeek, 7 Asia Cup, 8 Iran, 9 iPhone 17, 10 Pakistan and India. Le classement mondial diffère sensiblement du classement américain. L'assistant IA de Google, Gemini, arrive en tête, ce qui a certainement ravi le géant de Mountain View et confirme l'intérêt mondial croissant pour l'intelligence artificielle. Le classement est clairement dominé par les matchs de cricket, notamment ceux de l'équipe nationale indienne, témoignant de l'immense popularité de ce sport dans les pays asiatiques (principalement en Inde). L'iPhone 17 figure également au classement mondial à la neuvième place, confirmant son succès international et montrant que le nouveau modèle d'Apple a suscité l'intérêt dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis.
Les auteurs du rapport soulignent avec humour qu'en tant qu'utilisateurs d'Android, ils auraient préféré voir un smartphone fonctionnant sous ce système d'exploitation dans la liste, mais ils « acceptent » l'iPhone 17 comme seul téléphone présent. Le simple fait qu'un smartphone figure parmi les tendances phares de l'année est déjà une réussite et prouve qu'un lancement de matériel peut encore susciter l'enthousiasme.
Les 5 actualités les plus brûlantes : One Big Beautiful Bill Act, Government shutdown, Charlie Kirk assassination, Tariffs, No Kings protest . La catégorie « Actualités » était dominée par les sujets politiques et économiques, témoignant de l’intensité des événements socio-politiques survenus aux États-Unis en 2025.
Les 5 acteurs les plus en vogue : Pedro Pascal, Malachi Barton, Walton Goggins, Pamela Anderson, Charlie Sheen. Dans la catégorie interprétation, Pedro Pascal arrive en tête, confirmant sa domination sur la culture populaire. Pamela Anderson fait un retour remarqué à la quatrième place, ce qui pourrait annoncer son retour sur le devant de la scène.
Les 5 personnalités les plus en vogue : Zohran Mamdani, Tyler Robinson, d4vd, Erika Kirk, Le pape Léon XIV
Les 5 jeux les plus populaires : Clair Obscur : Expédition 33, Battlefield 6, Hollow Knight : Silksong, ARC Raiders, The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered. Le monde du jeu vidéo est dominé par des titres inédits comme Clair Obscur : Expedition 33 et des suites et remakes très attendus. Hollow Knight : Silksong, un jeu que les fans attendent depuis des années, bénéficie d'un excellent classement. Battlefield 6 et Oblivion Remastered montrent quant à eux que les joueurs apprécient également les titres qu'ils connaissent et aiment déjà.
Top 5 des vidéos les plus populaires : KPop Demon Hunters, Sinners, The Minecraft Movie, Happy Gilmore 2, Thunderbolts. KPop Demon Hunters réitère son succès dans la catégorie cinéma, témoignant de l'immense intérêt suscité par ce titre. Minecraft, le film et Happy Gilmore 2 sont des productions qui évoquent la nostalgie et l'émotion auprès d'un large public.
Top 5 des séries les plus populaires : The Hunting Wives, The White Lotus, The Pitt, The Summer I Turned Pretty, Squid Game
Les 5 principales tendances générales : AI action figure, AI Barbie, Holy airball, AI Ghostface, AI Polaroid . L'intelligence artificielle domine les tendances mondiales d'une manière inédite. Quatre des cinq termes de recherche les plus fréquents contiennent « IA », témoignant de l'intérêt croissant pour cette technologie dans divers contextes.
Les 10 recherches les plus populaires au monde : 1 Gemini, 2 India vs England, 3 Charlie Kirk, 4 Club World Cup, 5 India vs Australia, 6 DeepSeek, 7 Asia Cup, 8 Iran, 9 iPhone 17, 10 Pakistan and India. Le classement mondial diffère sensiblement du classement américain. L'assistant IA de Google, Gemini, arrive en tête, ce qui a certainement ravi le géant de Mountain View et confirme l'intérêt mondial croissant pour l'intelligence artificielle. Le classement est clairement dominé par les matchs de cricket, notamment ceux de l'équipe nationale indienne, témoignant de l'immense popularité de ce sport dans les pays asiatiques (principalement en Inde). L'iPhone 17 figure également au classement mondial à la neuvième place, confirmant son succès international et montrant que le nouveau modèle d'Apple a suscité l'intérêt dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis.
Les auteurs du rapport soulignent avec humour qu'en tant qu'utilisateurs d'Android, ils auraient préféré voir un smartphone fonctionnant sous ce système d'exploitation dans la liste, mais ils « acceptent » l'iPhone 17 comme seul téléphone présent. Le simple fait qu'un smartphone figure parmi les tendances phares de l'année est déjà une réussite et prouve qu'un lancement de matériel peut encore susciter l'enthousiasme.
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-12Avec la fonction Retouche de Google Photos, les selfies deviendront de plus en plus parfaits (et faux), même les selfies de groupe.
01-12Le piratage en 5 minutes du Gemini 3 Pro nous rappelle pourquoi la course à l'IA a une cause profonde.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité